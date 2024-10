video suggerito

Roma-Dinamo Kiev, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni La Roma affronta la Dinamo Kiev nella terza giornata dell’Europa League: giallorossi alla ricerca del primo successo europeo. Calcio d’inizio alle ore 18:45 all’Olimpico, diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Roma, dopo il ko contro l'Inter in campionato, cerca la prima vittoria in Europa League all'Olimpico: gli uomini di Juric affrontano la Dinamo Kiev per la terza giornata della fase a campionato. Calcio d'inizio alle ore 18:45, diretta TV e streaming su Sky e Dazn.

Per la Roma due partite e nessuna vittoria in questa edizione della coppa europea: dopo il pareggio all'esordio contro l'Athletic Bilbao, la formazione capitolina ha subito il ko per 1-0 contro l'Elfsborg durante la seconda giornata. Ora i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi nella classifica generale del girone unico e non perdere contatto con le prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale come testa di serie. Per gli uomini di Juric un compito non facile visto che arrivano anche dalla sconfitta amara di campionato contro l'Inter che ha frenato ancora una volta il cammino dei giallorossi. Per gli ucraini, situazione ancor più compromessa con due sconfitte in altrettante gare e fermi a quota zero punti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Juric valuta l'esordio per Hummels, davanti Dovbyk supportato da Soulè e Baldanzi. L'allenatore Shovkovskyi dovrebbe schierare il 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Voloshyn, Vanat e Kabaiev.

A che ora e dove vedere Roma-Dinamo Kiev in TV: non c'è la diretta in chiaro

Nessuna diretta in chiaro per il match di oggi della Roma contro la Dinamo Kiev in Europa League. Il match sarà visibile in TV solamente per gli abbonati di Sky sia sul canale 201 sia sul 252, a pagamento. Il match dell'Olimpico si gioca alle 18:45.

Roma-Dinamo Kiev, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming solo gli abbonati di Sky potranno seguire Roma-Dinamo Kiev in diretta. Si potrà farlo attraverso l'app dedicata, SkyGo, oppure con il servizio on demand di NOW.

Europa League, Roma-Dinamo Kiev: le probabili formazioni

Per Juric la speranza è che Dovbik continui il suo personale tour de force: l'ucraino – che sfiderà i propri connazionali – arriva da un periodo difficile non avendo saltato alcuna gara sia in giallorosso sia con la propria nazionale e pur soffrendo ad un ginocchio. Nel 3-4-2-1 sarà lui a portare avanti l'attacco con dietro la coppia Dybala-Pellegrini per garantire qualità. La Dinamo risponderà probabilmente con una difesa a 4, tre trequartisti e il solo Guerrero in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

(3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Mykhavko, Popov, Vivcharenko; Mykhailenko, Rubchynsky; Jarmolenko, Buialsky, Bragaru; Guerrero. All. Shovkovskyi