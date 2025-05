video suggerito

Quanto guadagna chi vince la finale di Coppa Italia 2025, i premi per Milan e Bologna La finale di Coppa Italia è alle porte, con Milan e Bologna che si sfidano all'Olimpico di Roma dalle 21:00. Ma quanto guadagnerà la squadra che alzerà al cielo la Coppa dell'edizione 2024-2025? Un montepremi simile a quello della passata stagione, oltre alla garanzia di esserci anche nelle prossime Final Four di Supercoppa, con altri incassi garantiti.

A cura di Alessio Pediglieri

Finale di Coppa Italia inedita per l'edizione 2025 del trofeo nazionale che vede di fronte questa sera, mercoledì 14 maggio Milan e Bologna nella cornice dell'Olimpico di Roma. Chi vince rimette a posto una stagione che altrimenti si faticherebbe a definire positiva, soprattutto per i rossoneri, esclusi da tutto già qualche mese fa. Ma la vittoria porta con sé anche un piccolo tesoretto economico fondamentale per reinvestirlo nell'imminente mercato estivo: già per essere in finale sono arrivati 4,6 milioni di euro garantiti, cifra che quasi si raddoppia per chi alzerà al cielo la Coppa.

Mentre si attende il verdetto del campo, Bologna e Milan iniziano a fare i conti nelle proprie tasche. Innanzitutto l'accesso alla finale da un punto di vista sportivo ha garantito la possibilità di partecipare alla Final Four di Supercoppa 2025-206 al di là di chi inserirà il proprio nome nella bacheca della Coppa Italia. E ciò significherà altri sicuri introiti da un punto di vista economico su cui basare eventuali investimenti presenti e futuri. Per i rossoblù di Italiano il cammino è stato decisamente più lungo, partendo dai 64mi di finale fino all'atto conclusivo sull'Empoli. Per i rossoneri di Conceiçao partenza dagli ottavi e poi volata fino a Roma passando dal doppio derby contro l'Inter. Fin qui entrambe le società hanno guadagnato circa 2.7 milioni di euro. Esclusi i soldi della finale.

Proprio la sfida dell'Olimpico, anche da un punto di vista di introiti, decreterà chi avrà l'assegno più alto. L'accesso alla finale, male che vada – quindi in caso di sconfitta – vale circa altri 1,9 milioni di euro. Dunque, la perdente si "consolerà" con un guadagno complessivo di circa 4,5 milioni. Ma la vincente otterrà ben di più: chi mercoledì sera resterà in campo per alzare la Coppa si ritroverà con un incasso complessivo di oltre 7 milioni visto che il successo consentirà di ricevere circa altri 4,4 milioni di euro.

Il montepremi della Coppa Italia per la stagione 2024-25 non sarà tanto diverso rispetto a quello della passata edizione: lo scorso anno, in cui a vincere è stata la Juventus contro l'Atalanta, arrivare in finale valeva almeno 5 milioni di euro, mentre 7,6 milioni era il guadagno totale per la squadra vincitrice. Ecco nel dettaglio tutti gli introiti di quest'anno.

Qualificazione Ottavi di finale – 400mila euro

Qualificazione quarti di finale – 800mila euro

Qualificazione Semifinale – 1,5 milioni di euro

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro

Finalista vincitore – 4,4 milioni di euro