La Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita anche nel 2026: quali squadre giocheranno Confermato anche per l'edizione 2026 il format della Supercoppa Italiana, che avrà iscritte quattro squadre di Serie A. Si giocherà sempre in Arabia Saudita. Milan e Bologna già qualificate.

A cura di Alessio Morra

La Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026, il format resta immutato. Per il terzo anno consecutivo saranno quattro le squadre in campo a Jeddah. Milan e Bologna sono già qualificate, in virtù della finale di Coppa Italia. Le altre saranno con grandissime probabilità Napoli e Inter, le prime due della classifica di Serie A.

Supercoppa Italiana con 4 squadre anche nel 2026

Qualche dubbio c'era stato, ma è stato tutto spazzato via. L'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha confermato di aver ricevuto la conferma di interessa da parte degli organizzatori arabi per ospitare la Supercoppa Italiana anche nel 2026 con il format a quattro squadre. Dunque per il terzo anno in fila, a inizio gennaio, in Arabia Saudita, si terrà il terzo trofeo nazionale italiano. Curiosamente nelle prime due edizioni con quattro squadre al via il trofeo non è stato vinto dalla squadra campione d'Italia: non ce l'hanno fatta né il Napoli (vinse l'Inter) né l'Inter (battuta dal Milan).

Le squadre che giocheranno la Supercoppa in Arabia Saudita

Il format è semplice. La Supercoppa Italiana un tempo la giocavano le squadre che nella stessa stagione si aggiudicavano Campionato e Coppa Italia. Nelle stagioni in cui c'è stato un double (vittoria di scudetto e coppa della stessa squadra) la finalista perdente della Coppa Italia è stata promossa in Supercoppa. Ora sono quattro le partecipanti. Ai nastri di partenza le prime due classificate del campionato di Serie A e le finaliste della Coppa Italia, qualora le stesse squadre posizionate al primo e al secondo posto giocano la finale di coppa si andrebbe a scalare, con la terza ed eventualmente la quarta del campionato.

Quindi già sicure Milan e Bologna che mercoledì 14 maggio saranno in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Mentre Napoli e Inter dovrebbero essere le squadre qualificate dal campionato. I partenopei hanno 9 punti sull'Atalanta, terza, l'Inter invece 6, con dodici punti a disposizione.