Quante squadre italiane vanno in Champions League dalla Serie A se l'Inter vince la finale Se l'impresa in semifinale ha rilanciato in alto i cuori nerazzurri con la strepitosa qualificazione in finale di Champions dell'Inter sul Barcellona, per il calcio italiano nulla cambierà in fatto di partecipazione alla prossima edizione della principale Coppa europea: anche in caso di trionfo a Monaco, saranno solo 4 le squadre iscritte all'edizione 2025-2026. C'era solo una ultima possibilità, in una combo dai risvolti epici ma resa impossibile dalla vittoria in campionato contro il Verona.

L'eroica sfida al Barcellona ha catapultato l'Inter in finale di Champions League. Dopo oltre 200 minuti tra andata e ritorno, i nerazzurri sono riusciti nell'epica impresa di eliminare gli azulgrana del fenomeno Yamal con l'apoteosi di San Siro che è valsa il pass per la finale del 31 maggio a Monaco di Baviera. L'unica delle squadre italiane rimaste in coppa è così giunta all'atto conclusivo, riportando in alto i cuori anche del calcio italiano. Purtroppo però, sul fronte ranking l'Italia del pallone avanza ma non a sufficienza per ritrovare la quinta squadra qualificabile per la prossima Champions. Anche in caso di trionfo interista.

Negli occhi i 120 minuti di San Siro, strepitosi dopo la resilienza di Barcellona: Inter-Barcellona è stata la "Partita", autentico irripetibile spot del calcio che ha ammaliato tutti, tifosi e non in uno spettacolo che ha vissuto decine di momenti che hanno costruito un racconto sportivo di livello epico. L'Inter è in finale di Champions, la seconda negli ultimi tre anni, in attesa di capire se si giocherà la sua possibile quarta Coppa dalle Grandi Orecchie contro PSG o Arsenal, ultima semifinale in programma. Battuto il Barcellona, oltre la squadra per gioco e qualità massima favorita, una squadra spagnola, elemento he richiama l'eterna sfida nella classifica del ranking per stabilire le gerarchie dei posti a disposizione tra le rappresentanti delle varie nazioni.

Al di là del vanto e dei meriti del nostro calcio che ha rialzato la testa prepotentemente mostrandosi al mondo, non cambierà nulla: il divario in classifica con Inghilterra e Spagna era già incolmabile e l'approdo a Monaco dell'Inter non permetterà eventuali "punti bonus" aggiuntivi. La matematica ci aveva già condannato all'indomani delle sconfitte di Lazio e Roma in Europa League che avevano cancellato anche le ultime speranze, con un "gap" dalle formazioni spagnole incolmabili. Dunque, in Champions League edizione 2025-2026 resteranno unicamente 4 le squadre italiane qualificabili, valutando anche il cammino in campionato dei nerazzurri, che stanno giocandosi lo scudetto con il Napoli.

L'unica possibilità di poter vedere 5 italiane in Champions, Inter vincente e fuori dalle prime 4 in Serie A: impossibile.

Infatti, regolamenti alla mano, ci sarebbe stata solamente una possibilità per ritrovarsi con 5 club il prossimo anno in Champions, con una combo oggi irrealizzabile: Inter vincente a Monaco e fuori dalle prime quattro in Serie A. Impossibile con i nerazzurri secondi a +11 a 3 turni dalla fine, dopo la vittoria contro il Verona. Dunque, al netto di un destino già scritto per le presenze in Coppa del nostro calcio, non resta che godersi questo finale di stagione al meglio: con vista Monaco, nella speranza che vi sia in concomitanza anche un'altra storica impresa, della Fiorentina verso la finale di Conference a Breslavia.