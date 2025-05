PSG-Arsenal di Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

PSG-Arsenal è il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. La sfida tra la squadra di Luis Enrique e quella di Arteta si giocherà oggi, mercoledì 7 maggio, a partire dalle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

PSG-Arsenal è il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Luis Enrique e quella di Arteta si giocherà oggi, mercoledì 7 maggio, a partire dalle ore 21:00. Le due squadre ripartiranno dal punteggio di 1-0 in favore dei francesi che hanno battuto di misura i Gunners a Londra in una partita quasi perfetta contrassegnata anche dalle incredibili parate di Gigio Donnarumma. PSG già campione di Francia e Arsenal già sicuro di un posto in Champions anche il prossimo anno dopo il successo in Premier targato Liverpool. Chi uscirà vincitrice dal confronto affronterà l'Inter in finale, dopo che i nerazzurri hanno superato il Barcellona in una epica semifinale di ritorno.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver perso l'ultimo turno di campionato. Il PSG è caduto fuori casa contro lo Strasburgo mentre l'Arsenal è stato battuto in casa dal Bournemouth. Inevitabile comprendere come tutte e due le squadre siano concentrate solo e soltanto su questa partita che potrebbe valere la finale di Champions. Qui tutte le informazioni per conoscere dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming ma anche le ultime sulle formazioni che i due allenatori vorranno schierare in campo dal primo minuto.

Partita: PSG-Arsenal

Dove: Stadio Parco dei Principi, Parigi

Quando: mercoledì 7 maggio

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: semifinale ritorno Champions League

Dove vedere PSG-Arsenal in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

La sfida tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Amazon Prime Video. Per tutti coloro i quali sono abbonati alla piattaforma il collegamento prenderà il via a partire dalle ore 20:00. Basterà accedere all'app di Prime presente su smart tv di ultima generazione. Telecronaca del match affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. La partita non sarà trasmessa in chiaro.

PSG-Arsenal: dove vederla in diretta streaming

Per vedere PSG-Arsenal in diretta streaming sarà necessario per tutti gli abbonati collegarsi tramite dispositivi mobili al sito di Prime Video oppure scaricare l'app e accedere con le proprie credenziali alla finestra dedicata all'evento.

PSG-Arsenal, le probabili formazioni

Il PSG dovrebbe confermare in attacco il tridente formato da Doue, Dembélé e Kvaratskhelia. Nell'Arsenal invece Saka, Trossard, Martinelli.

PSG (4-3-3): Donnarumma: Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Saka, Trossard. All. Arteta.