Quante partite salta Thuram e quando torna dopo l'infortunio: i tempi di recupero L'infortunio di Marcus Thuram non è grave. L'Inter tira un sospiro di sollievo dato che perderà il giocatore per 15-20 giorni, in tempo per il ritorno contro l'Atletico Madrid in Champions.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'infortunio di Marcus Thuram in Champions contro l'Atletico Madrid non è grave. L'Inter tira un sospiro di sollievo dato che perderà per circa 15-20 giorni l‘attaccante francese che aveva avuto un problema muscolare al termine del primo tempo. Il club nerazzurro con una nota ha ufficializzato l'esito degli esami: "Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Nessuna lesione dunque, ma solo un'elongazione. Due settimane di stop per l'attaccante che potrebbe tornare a disposizione, per la panchina, contro il Genoa il 4 marzo, o direttamente contro il Bologna il turno successivo. Simone Inzaghi potrà così consentire al suo attaccante di recuperare con calma in vista della fondamentale sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid al Wanda Metrpolitano prevista per il 13 marzo e sostituirlo momentaneamente con Marko Arnautovic che ha tutta la carica necessaria per rivivere ancora una notte come quella di Champions.

Thuram quasi prima della fine del primo tempo aveva sentito qualcosa. Un problema di natura muscolare che non gli ha consentito di proseguire la partita lasciando il posto proprio ad Arnautovic che dopo due errori clamorosi è riuscito poi a segnare il gol che ha deciso l'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico. Thuram è diventato fondamentale però nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e per questo il suo recupero in vista della sfida di Madrid fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico nerazzurri e a tutti i tifosi.

L'attaccante francese ha segnato 12 gol tra Serie A, Champions e Supercoppa Italiana mettendo a segno anche 11 assist, di cui 10 in campionati. Numeri che certificano la sua importanza nell'undici titolare di Inzaghi che potrà far riposare il giocatore per qualche partita anche se i nerazzurri dovranno affrontare squadre temibili come Atalanta e Bologna. Nel mezzo Lecce e Genoa prima della partitissima di Madrid in cui l'Inter si giocherà la qualificazione ai quarti partendo dall'iniziale vantaggio di 1-0.