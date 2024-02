La folle notte di Arnautovic, si divora due gol poi decide Inter-Atletico di Champions Ha vissuto una mezz’ora incredibile Marko Arnautovic. L’austriaco è entrato nella ripresa al posto di Thuram e dopo essersi divorato due gol ha segnato quello che ha deciso Inter-Atletico di Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vivere una notte di Champions è il sogno di ogni calciatore, lo è pure per chi l'ha già vinta più volte. Marko Arnautovic la sfida tra Inter e Atletico Madrid l'ha iniziata dalla panchina, poi Thuram si è fatto male, infortunio muscolare, ed è entrato in campo nella ripresa, che non dimenticherà mai. Perché l'austriaco si è divorato realmente tre gol prima di segnare quello che ha deciso l'incontro e che manderà la capolista della Serie A con un buon vantaggio a Madrid tra tre settimane.

Inter-Atletico è una delle sfide più equilibrate tra quelle degli ottavi di finale. L'Inter a fine primo tempo perde per infortunio Thuram. Il francese prova, ma poi lascia il campo, entra al suo posto Arnautovic, a inizio ripresa. L'austriaco gioca al fianco di Lautaro e dopo appena tre minuti ha un'occasione d'oro. Riceve un gran pallone da Dimarco e davanti alla porta calcia al volo, ma lo fa malissimo. Pallone alle stelle.

Poi al minuto 62, Arnautovic sbaglia ancora malamente. L'azione la inizia l'ex del Bologna, la proseguono Barella e Lautaro che gli regala un pallone d'oro ma l'austriaco davanti ad Oblak si divora il gol dell'1-0. Grande delusione a San Siro e pubblico che mugugna, ricordando anche gli errori stagionali di Arnautovic, che però al minuto 79 si è rifatto realizzando quello che è stato poi il gol della vittoria.

L'Atletico perde palla, l'Inter riparte in contropiede, Lautaro conduce e prova a colpire, Oblak respinge, il pallone finisce dalle parti di Arnautovic che da posizione defilata insacca, è 1-0. L'abbraccio che riceve il numero 8 dei nerazzurri spiega lo splendido spirito di squadra che campeggia all'interno del gruppo di Inzaghi. Sarà il gol vittoria, che cancella gli errori (grossi) e mette l'Inter in una posizione di vantaggio, anche se la gara di ritorno al Wanda Metropolitano sarà tutta da giocare.

Dopo la partita Arnautovic ha parlato con le TV, a Canale 5 ha dedicato un pensiero a Marcus Thuram, ma poi ha analizzato la sua partita: "Mi dispiace per Marcus, non voglio mai che un compagno si faccia male. Ma queste sono le mie occasioni, è qui che devo fare la differenza. Alle prime due occasioni ho pensato che ancora andava male per me, per fortuna la terza è entrata. Sono contento per tutti i tifosi, c'era la mia famiglia. Sono felicissimo. Ho sentito i tifosi sempre vicini, ho pensato che andava male pure stasera, sono veramente felice. Servirà un'altra grande gara a Madrid ma penso che possiamo vincere anche lì".

Mentre a Sky ha aggiunto: "Questo è uno dei gol più importanti della mia carriera, non era un periodo facile per me. Io sono qui per fare gol. Quando sono entrato ho sbagliato due occasioni per fare gol, ma che devo fare. I miei compagni mi hanno sostenuto, è qualcosa d'incredibile, mi ha dato energia per segnare il gol".