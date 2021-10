Quando si gioca Italia-Belgio per la finale del terzo e quarto posto di Nations League: data, orario e stadio Italia-Belgio è la finale per il terzo e quarto posto della Final Four di Nations League. La sfida tra la Nazionale di Mancini e quella di Martinez si gioca domani, domenica 10 ottobre, alle ore 15. A ospitare l’incontro è l’Allianz Stadium di Torino, già teatro dell’altra semifinale tra Belgio e Francia.

L'Italia di Mancini scenderà in campo domani, domenica 10 ottobre, per affrontare il Belgio nella finale per il terzo e quarto posto delle Finals Four di Nations League. La sconfitta contro la Spagna a San Siro (1-2) ha tagliato fuori l'Italia dalla finalissima per il titolo – che vedrà le Furie Rosse affrontare la Francia. Sfuma così la possibilità di conquistare un altro trofeo dopo il successo conquistato agli Europei nell'estate scorsa dopo i calci di rigore. Domenica alle 15, la Nazionale scenderà in campo all'Allianz Stadium di Torino – ancora disponibili i biglietti per assistere al match – per la "finalina" contro il Belgio reduce dall'incontro rocambolesco con la Francia (dal 2-0 per i diavoli rossi al 2-3): salirà sul podio oppure addirittura finirà quarta? Più che il piazzamento c'è in palio anzitutto l'orgoglio di una squadra che non vuole chiudere questa parentesi uscendo di nuovo a capo chino dal rettangolo verde.

Due i volti della gara amara del "Meazza" al cospetto di un avversario che ha mostrato il talento la freschezza di calciatori come Gavi e Ferran Torres che Luis Enrique ha costruito miscelando palleggio e furore agonistico, condizione fisica e classe cristallina: da un lato Donnarumma, accolto da bordate di fischi , dall'altro c'è Bonucci, protagonista in negativo per aver lasciato la squadra in dieci (espulso per doppia ammonizione). "Poteva stare più attento", è il rimprovero del ct, Mancini. Il difensore della Juventus si è scusato per quella leggerezza costata cara, si è detto "arrabbiato con se stesso" e ha lasciato il ritiro in anticipo.

Turnover nella formazione dell'Italia con Mancini che potrà lasciare spazio a Pellegrini, Raspadori e Dimarco. Martinez non rinuncia a Lukaku che rinnoverà il suo "duello" con Chiellini. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla finalina delle Nations Legue.

Italia-Belgio di Nations League, quando si gioca: data e orari TV

La partita tra Italia e Belgio valida come finale per il terzo e quarto posto della Nations League si gioca domani, domenica 10 ottobre, alle ore 15 come da calendario del torneo che prevede invece per le 20.45 il match clou per l'assegnazione del trofeo. A trasmettere l'incontro degli Azzurri in diretta TV è Rai 1, sarà visibile in chiaro per tutti e in forma del tutto gratuita. Per assistere alla gara anche in streaming ci si potrà collegare attraverso i consueti dispositivi fissi e mobili alla piattaforma di Rai Play.

Finale terzo posto di Nations League, dove si gioca Italia-Belgio

La finale per il terzo e quarto posto della Nations League si gioca all'Allianz Stadium di Torino, lo stesso che è stato teatro dell'altra semifinale tra Belgio e Francia giocata giovedì scorso. È uno dei due impianti selezionati dall'Italia che ha ospitato il trofeo (l'altro è il "Meazza" di San Siro che invece ospiterà la finale).