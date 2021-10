Bonucci sbaglia tutto: l’espulsione in Italia-Spagna è causata da una doppia ingenuità Leonardo Bonucci protagonista in negativo in Italia-Spagna di Nations League. Il difensore e capitano della Nazionale è stato espulso per un doppio giallo. Entrambe le ammonizioni sono figlie di ingenuità da parte dell’esperto centrale della Juventus, con gli azzurri che ne hanno pagato le conseguenze.

A cura di Marco Beltrami

Leonardo Bonucci protagonista in negativo in Italia-Spagna. Il difensore della Juventus, che in occasione della semifinale di Nations League ha indossato la fascia di capitano, è stato espulso poco prima della fine della prima frazione, per doppia ammonizione. Una doppia ingenuità quella di Bonucci, che dopo aver incassato un primo giallo per proteste, è stato punito per una gomitata a Busquets.

La partita dell'Italia contro la Spagna si è dimostrata in salita già dopo i primi 45′. Sotto di due gol e di un uomo i campioni d'Europa al cospetto dell'ottima Spagna di Luis Enrique nella cornice di San Siro. Leonardo Bonucci ha vissuto una serata storta culminata nel doppio giallo che gli è costato l'uscita anticipata dal campo. Alla mezz'ora, il capitano azzurro ha protestato in maniera troppo veemente per un fallo fischiato a Barella in area avversaria, incassando così la prima ammonizione dall'arbitro Karasev.

Dodici minuti più tardi, in occasione di un contrasto aereo poi, Bonucci ha commesso un'ulteriore ingenuità. Braccio largo per il centrale che ha colpito con il gomito Busquets all'altezza della mandibola. Il direttore di gara ben posizionato ha estratto subito il secondo cartellino giallo, con buona pace di Verratti che ha provato in tutti i modi a fargli cambiare idea.

La decisione è sembrata corretta: il difensore pur guardando il pallone al momento del salto, è apparso consapevole della presenza del centrocampista del Barcellona e ha allargato pericolosamente il braccio. Sicuramente considerando anche la posizione del contatto, lontano dalla porta, Bonucci avrebbe potuto evitare un contrasto simile. Purtroppo l'Italia ha pagato subito caro la sua espulsione, con il secondo gol che è arrivato poco dopo.