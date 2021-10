Diretta Italia-Spagna Nations League alle 20.45, formazioni ufficiali e risultato live della partita: Azzurri a caccia della finale

Manca un'ora al calcio d'inizio del match Italia-Spagna semifinale della Nations League. Gli Azzurri di Roberto Mancini allo stadio San Siro di Milano sfidano in gara secca le Furie Rosse di Luis Enrique per garantirsi un posto in finale contro la vincente di Belgio-Francia. Problemi in attacco per entrambi i CT con i due CT che sono costretti a rinunciare ad un centravanti di ruolo e giocare con il "falso nueve". La partita tra Italia e Spagna sarà trasmessa in TV in diretta e in esclusiva sul canale Rai Uno, che ha i diritti delle gare della Nazionale Italiana, e su Rai Sport ma anche in streaming su RaiPlay.