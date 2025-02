video suggerito

Quando si gioca Feyenoord-Milan nei playoff di Champions League: data e orario Feyenoord-Milan è l’andata dei playoff di Champions League. La partita si gioca mercoledì 12 febbraio alle 21. Diretta tv e streaming in chiaro su Amazon Prime Video. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Feyenoord–Milan è la partita di andata dei playoff di Champions League che si gioca domani, mercoledì 12 febbraio, alle 21. I rossoneri arrivano in Olanda per il primo confronto che si presenta insidioso, dato il contesto ambientale, ma possono contare su un piccolo vantaggio: ritorno a San Siro previsto per il 18 febbraio alle 18:45. In palio c'è il passaggio agli ottavi di finale dove potrebbe anche esserci un clamoroso derby di Coppa contro l'Inter (già qualificata). La squadra di Conceiçao si presenta al match rinforzata dal mercato di gennaio, in particolare per gli arrivi di Gimenez (ex di turno), Joao Felix e di Walker. L'attaccante ha portato subito in dote gol, assist e maggiore peso offensivo. Fantasia e colpi da prestigiatore hanno scandito il debutto dell'ex Atletico Madrid e Chelsea. Il difensore ha messo al servizio esperienza e mentalità acquisite in tanti anni trascorsi in Premier League e col Manchester City.

Feyenoord-Milan, quando si gioca: data e orario della partita di Champions

Feyenoord-Milan sarà trasmessa mercoledì sera alle 21, contemporaneamente alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Gara delicata al "De Kuip" di Rotterdam: in caso di esito positivo può rappresentare un buon viatico in vista del ritorno che, da calendario, è in programma martedì 18 febbraio ma in uno slot orario differente: non alle 21 bensì alle 18:45.

Dove vedere Feyenoord-Milan in TV e streaming

Feyenoord-Milan è un'esclusiva di Amazon Prime Video, che trasmetterà il match in chiaro in tv (lo si potrà seguire in diretta attraverso una Smart Tv collegandosi alla app della piattaforma) e in streaming (anche previo collegamento al sito) ma solo per gli abbonati. L'emittente coprirà l'intero evento, dal pre-partita fino ai commenti post gara. A condurre la telecronaca saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Presentazione, interviste e collegamenti con gli inviati a bordo campo vedranno all'opera Giulia Mizzoni, i talent (Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Cristian Brocchi), Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Nel Var room ci sarà l'ex arbitro, Calvarese, per analizzare eventuali casi da moviola più discussi. Marco Cattaneo, con Federico Balzaretti e Cristiana Girelli, si occuperanno della carrellata di highlights show a partire dalle 23:15.