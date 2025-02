video suggerito

Folle Empoli-Milan: doppio rosso, poi si scatenano Leao e Gimenez che fanno godere Conceiçao Il Milan spacca la partita nella ripresa, quando Conceiçao ribalta la squadra e inserisce i pezzi da 90: Leo, Gimenez e Pulisic con l’americano che fornisce gli assist vincenti per i due gol che determinano il successo a Empoli. Dove tutto si era complicato per il rosso a Tomori, che ha preceduto l’espulsione di Marianucci. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pazza partita al Castellani dove Empoli e Milan hanno dato vita a 90 minuti ad altissima tensione e non lesinando le emozioni: interventi del VAR e di Pairetto dubbi, due espulsioni (una per parte) e due gol. Il tutto che ha permesso a Conceiçao di prendersi una vittoria che sembrava essersi complicata dopo il rosso rimediato da Tomori. Poi l'ingenuità di Marianucci che ristabilisce la parità numerica qualche istante dopo e che spalanca le porte al successo rossonero, che porta le firme di Leao e Gimenez, ispirati da Pulisic.

Milan imballato a Empoli, nel primo tempo recrimina con Pairetto e VAR

Il Milan prova a infilare una vittoria della continuità ad Empoli, campo difficile con la squadra di D'Aversa affamata di punti. I rossoneri di Conceiçao si presentano in campo con Abraham e Joao Felix in avanti confermando l'altro neo acquisto in difesa Walker. Ma i toscani reggono l'urto, facilitati anche da alcune infelici scelte di arbitro e VAR che graziano Cacace sul risultato di 0-0 che interviene proprio sull'ex Manchester City con un pestone che poteva essere anche da rosso diretto rivisto alla moviola. Tante le proteste rossonere, ma nulla da fare e gara che resta in equilibrio estremo e a porte inviolate: la miglior qualità del Milan non ha la meglio sull'organizzazione dell'Empoli che gioca la propria gara provando a controbattere alla prima occasione.

Doppio rosso, Empoli e Milan in 10: prima Tomori, poi Marianucci espulsi da Pairetto

Anche i padroni di casa hanno il loro attimo di gloria con l'ex di turno: Colombo, che colpisce un clamoroso palo interno, sfiorando un vantaggio che saprebbe di beffa ad un Milan che cambia anche pelle, con le scelte di Conceiçao che ad inizio di ripresa mette in campo i carichi pesanti: Leao, Pulisic e Gimenez contemporaneamente in campo, dando ancor più peso offensivo ai rossoneri che provano il tutto per tutto alla ricerca del vantaggio. Ma proprio nel secondo tempo, altro intervento del VAR che punisce il Milan: Tomori commette fallo e si prende il secondo giallo che lo manda subito negli spogliatoi. L'Empoli però la fa grossa: qualche istante più tardi Marianucci si prende un rosso diretto con una fallo a palla lontana.

Leggi anche Conceiçao ribalta il Milan per la sfida con l'Empoli: esclusioni eccellenti e scelte drastiche

Il Milan trionfa nel segno di Leao e Gimenez, ispirati da Pulisic

A metà secondo tempo succede di tutto: con l'Empoli ridotto in dieci e che rimette in corsa il Milan, la gara si riapre. Nell'azione successiva i neo entrati risolvono il rebus: discesa di Pulisic, cross e colpo di testa vincente di Leao che spacca il match segnando l'1-0 che condanna i toscani. L'Empoli entra in panico, il Milan ci crede e poco dopo arriva anche il meritato raddoppio: ancora una volta Pulisic si prende sulle spalle le responsabilità, punta la difesa toscana e libera Gimenez che non si fa pregare fornendo la specialità della casa. Stop, dribbling e tiro al sette più lontano.