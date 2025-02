video suggerito

Come ha fatto Joao Felix a passare da colpo da 127 milioni a occasione da ultimo giorno di mercato Joao Felix cinque anni e mezzo fa venne pagato 127 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Ora giocherà nel Milan, che sarà la quarta squadra del portoghese negli ultimi due anni e mezzo.

A cura di Alessio Morra

Il Milan ha chiuso il calciomercato invernale alla grande piazzando quattro colpi nelle ultime ore. Con Gimenez, Bondo e Sottil è arrivato pure Joao Felix. Il calciatore portoghese sbarca in Serie A e giocherà con la quarta squadra differente negli ultimi due anni e mezzo. Non è un record, ma certamente era qualcosa di inimmaginabile qualche anno fa quando Joao Felix si presentò sul palcoscenico del calcio mondiale e sembrava pronto a spaccare tutto. Al Milan cercherà di riprendere la retta via.

L'avvio esaltante con il Benfica

Classe 1999, padre brasiliano e madre portoghese. Joao Felix sboccia rapidamente. Il Benfica lo prende quando è sedicenne. Nel 2018 viene lanciato in prima squadra, trequartista o esterno non fa differenza. Spacca in due le partite. Sembra il nuovo fenomeno del calcio europeo. C'è chi vede in lui il nuovo Ronaldo chi Rui Costa.

L'Atletico Madrid lo paga 127 milioni di euro

L'Atletico Madrid nel 2019 lo acquista, si muove prima e sgancia 127 milioni di euro, bonus inclusi. Simeone pensa di avere un diamante grezzo che gli dirà tanta luce. Non sarà così. A Joao Felix sembra sempre mancare qualcosa. Segna il giusto, vince una Liga, ma non è praticamente mai incisivo, e quindi nemmeno mai con il posto fisso. Chi dice sia un problema caratteriale, chi invece pensa che gli serve qualcosa di più rispetto alle grandi qualità tecniche, in mezzo si mette anche il gossip, che certo non lo aiuta.

Nel gennaio 2023 passa al Chelsea

Quando Simeone dà il placet per la sua cessione prende il via un incredibile, e senz'altro inaspettato, turbino per Joao Felix che nel gennaio 2023 saluta l'Atletico Madrid e passa in prestito al Chelsea, dove non lascia traccia. Torna indietro, ma all'Atletico resta giusto il tempo del pre-campionato.

Poi un anno con il Barcellona

Perché lo acquista, sempre in prestito il Barcellona. Lì vive la solita annata, non arriva alla dozzina di gol stagionali, si ferma ancora a quota 10. Torna tecnicamente ancora all'Atletico, che lo scorso agosto lo cede questa volta a titolo definitivo al Chelsea.

Il Chelsea lo paga 52 milioni

I Blues lo pagano 52 milioni di euro. Maresca è riuscito a risollevare le sorti della squadra, ma Joao Felix ha deluso. Il tecnico campano lo ha impiegato molto di più in Conference League, dove scendono in campo le ‘riserve'. In Premier un gol in 12 partite, ma con circa 300 minuti giocati, pochissimi. Ora il Milan, che lo ha preso con la formula del prestito oneroso (5 milioni). Poi si vedrà.

Ora la Serie A con il Milan per Joao Felix

Questa è la fredda e lunga cronaca. Come ha fatto a diventare un colpo in prestito nell'ultimo giorno di mercato non è certamente un mistero, perché è figlio di tante annate negative. Joao Felix certamente non è un fenomeno come Ronaldo, non ha sicuramente una collocazione tattica semplice, ma forse ha bisogno anche di avere su di sé tanta fiducia e quella potrebbe dargliela il connazionale Sergio Conceição.