video suggerito

Champions League e Serie A durante Sanremo 2025, il calendario delle partite nella settimana del Festival Champions, Europa League e Serie A in campo nella settimana del Festival di Sanremo 2025. Quali sono le squadre italiane impegnate nelle varie competizioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal palco dell'Ariston agli stadi di Serie A, Champions ed Europa League. La settimana che si è aperta tra il giorno 11 e il 15 febbraio sarà contrassegnata da diversi eventi televisivi. In primis il Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti dopo i 5 anni da record con Amadeus. Un evento sempre molto atteso che terrà incollata la maggior partite degli italiani alla tv. Allo stesso tempo però il calcio sarà grande protagonista di questa settimana dato che tra una canzone e l'altra sicuramente qualche italiano farà zapping sulle varie partite che si stanno giocando.

Le partite di Champions ed Europa League durante Sanremo 2025

Contemporaneamente all'esibizione canora sul palco di Sanremo infatti, scenderà in campo anche la Champions ed Europa League. Momento fondamentale della stagione dato che si disputeranno i playoff delle due competizioni Uefa e che interesseranno 3 club italiani. Ad aprire le danze sarà la Juventus di Thiago Motta che sarà chiamata a rispondere presente all'Allianz Stadium per superare il PSV nel match d'andata. Ma oltre alla sfida dei bianconeri, contemporaneamente al Festival della Canzone Italiana, scenderanno in campo anche Milan e Lazio.

La Juventus sfiderà il PSV nell'andata dei playoff di Champions.

La Juventus affronterà gli olandesi martedì 11 febbraio, ovvero proprio nella serata d'esordio del Festival di Sanremo 2025. La sfida della Vecchia Signora prenderà il via alle ore 21:00, più o meno quando Carlo Conti aprirà ufficialmente il sipario sul settantacinquesimo Festival di Sanremo. Il match sarà visibile su Sky mentre il 12 febbraio sarà la volta del Milan impegnato in Olanda sul campo del Feyenoord, sempre in Champions per i playoff, con calcio d'inizio alle ore 21:00. In questo caso i tifosi dovranno sintonizzarsi su Prime che avrà la diretta esclusiva dell'evento. Gli appassionati di calcio, volendo, nella giornata di mercoledì, potranno anche assistere in chiaro su TV8 alla partita per i playoff di Champions tra Celtic e Bayern Monaco.

Milan-Verona di Serie A la sera della finale del Festival

La serata di giovedì, che a Sanremo vedrà il ritorno dei Duran Duran sul palco dell'Ariston, sarà contrassegnata dal calcio d'inizio di Porto-Roma. I giallorossi, impegnati nell'andata dei playoff di Europa League, dovranno superare un ostacolo non di poco conto per una sfida che sarà trasmessa in diretta su Sky. Su TV8 invece sarà trasmessa in chiaro la sfida tra Alkmaar e il Galatasaray degli "italiani" Osimhen, Mertens e Morata. Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino e vigilia della finale di Sanremo, torna in campo invece la Serie A con l'anticipo tra Bologna e Torino visibile su DAZN. Sabato 15, la sera della finale di Sanremo, sarà nuovamente il Milan a scendere in campo contro il Verona a San Siro: diretta su DAZN e Sky.

Il Milan affronterà il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions.

Il programma delle partite che si disputeranno durante il Festival di Sanremo 2025

Martedì 11 febbraio: Juventus -Psv (Sky)

-Psv (Sky) Mercoledì 12 febbraio: Feyenoord- Milan (Prime Video), Celtic-Bayern (TV8)

(Prime Video), Celtic-Bayern (TV8) Giovedì 13 febbario: Porto- Roma (Sky), Alkmaar-Galatasaray (TV8)

(Sky), Alkmaar-Galatasaray (TV8) Venerdì 14 febbraio: Bologna-Torino (DAZN)

(DAZN) Sabato 15 febbraio: Milan-Verona (Sky/DAZN)