Quando si gioca Juventus-PSV nei playoff di Champions League: data e orario Juventus-PSV è la partita d'andata dei playoff di Champions League in programma martedì 11 febbraio alle ore 21 all'Allianz Stadium. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-PSV è la partita d'andata dei playoff di Champions League in programma martedì 11 febbraio alle ore 21. La squadra di Thiago Motta gioca la prima sfida in casa davanti al pubblico dell'Allianz Stadium e spera di mettere il discorso in discesa, in vista del ritorno in programma mercoledì 19 febbraio in Olanda. Juventus e PSV si sono già affrontate in questa edizione della Champions a settembre: in quell'occasione i bianconeri si sono imposti con il risultato di 3-1. In palio c'è il passaggio agli ottavi contro una tra Inter e Arsenal. Per la prima volta in Europa, la Juventus potrà contare su Kolo Muani, che ultimamente l'allenatore sta preferendo costantemente a Vlahovic, con i numeri che sono dalla sua parte.

Juve-PSV, quando si gioca: data e orario della partita di Champions

La partita tra la Juventus e il PSV è in programma martedì 11 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. Fischio d'inizio alle ore 21 per il match d'andata dei playoff di Champions League. Il ritorno è in programma in Olanda tra otto giorni, mercoledì 19 febbraio sempre alle ore 21. Un doppio confronto che definirà la formazione qualificata agli ottavi di finale.

Dove vedere Juve-PSV in TV e streaming

Dove vedere Juventus-PSV in TV? La partita di andata dei playoff di Champions League sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky. Nessuna possibilità di seguire il match in chiaro, ma solamente dietro il pagamento di un abbonamento all'emittente satellitare. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K con telecronaca di Stefano Borghi e il commento di Giancarlo Marocchi. Diretta streaming su Sky GO, con la possibilità anche di vedere il match sulla piattaforma live on demand NOW, per gli abbonati.