Real Madrid-Bayern Monaco LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

Il big match dei quarti di finale della Champions League non sarà visibile in diretta tv in chiaro. Per seguire Real-Bayern bisognerà avere un abbonamento Sky e andare sui canali 201 e 213 , ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Per lo streaming gli abbonati avranno a disposizione l'app di SkyGo e in contemporanea la gara sarà trasmessa anche su NOW.