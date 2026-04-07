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Real Madrid-Bayern Monaco LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Real Madrid-Bayern Monaco di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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7 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:16
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La diretta live della partita Real Madrid-Bayern Monaco per i quarti di finale della Champions League. È una sorta di finale anticipata tra la squadra di Arbeloa e quella di Kompany, due allenatori della nuova generazione che puntano verso la loro prima finale. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo.

18:15

Come arriva il Real Madrid alla partita di oggi

Nell'ultima giornata di campionato il Real Madrid ha perso in casa del Maiorca, una squadra in lotta per non retrocedere. Muriqi al 91′ ha gelato i Blancos che volevano ridurre il gap dal Barcellona capolista che ora è scappato avanti di 7 punti. In Champions però gli spagnoli sono reduci dal doppio incontro con il City agli ottavi concluso con due vittorie.

A cura di Ada Cotugno
18:00

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco di Champions League in TV e streaming

Il big match dei quarti di finale della Champions League non sarà visibile in diretta tv in chiaro. Per seguire Real-Bayern bisognerà avere un abbonamento Sky e andare sui canali 201 e 213 , ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Per lo streaming gli abbonati avranno a disposizione l'app di SkyGo e in contemporanea la gara sarà trasmessa anche su NOW.

A cura di Ada Cotugno
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