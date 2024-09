Proposta d’oro per Rabiot dall’Al Nassr, grazie ad uno sponsor particolare: è Cristiano Ronaldo

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Dove giocherà Adrien Rabiot, uno dei calciatori attualmente svincolati, tra i più ricercati in questa estate? La risposta non è facile, ma gli ultimi indizi portano verso una pista araba, più precisamente all'Al Nassr che starebbe tentando l'ex Juventus con la classica proposta dorata, da 20 milioni a stagione. E soprattutto sfruttando uno "sponsor" particolare: Cristiano Ronaldo, che starebbe spingendo perché il suo ex compagno in bianconero lo raggiungesse nella Saudi Pro League.

La proposta dell'Al Nassr per Adrien Rabiot: 20 milioni a stagione

Le ultime voci di mercato vogliono il centrocampista della nazionale francese, Adrien Rabiot vicinissimo al campionato saudita. In pole position ci sarebbe uno dei club maggiormente quotati della Saudi Pro League che avrebbe messo sul piatto un'offerta economicamente senza eguali: 20 milioni di euro a stagione. La mamma del giocatore, la signora Véronique sarebbe stata già contattata anche se c'è un ultimo impedimento: il tetto massimo di stranieri arruolabili per squadra. Il tutto, però, potrebbe venire risolto con la classica eccezione, una sorta di "wild card" che permetterebbe all'Al Nassr di tesserare il francese.

Il ruolo di Cristiano Ronaldo nel passaggio di Rabiot all'Al-Nassr

L'interesse dell'Al Nassr arriva dopo le tante proposte e i rifiuti successivi di Rabiot per altre soluzioni. La pista che lo poteva rivedere ancora in Serie A ma con maglie diverse (Milan e Inter in primis) si è subito spenta, così come quella che lo vedeva vicino al Galatasaray. Flebili anche altre piste europee, visto che con la presentazione delle liste per le Coppe già presentate all'UEFA, Rabiot non potrebbe disputare la prima fase a campionato.

Così, ora prende corpo la soluzione araba soprattutto perché a chiedere di fare un tentativo concreto, sarebbe stato proprio Cristiano Ronaldo che vedrebbe di ottimo grado l'approdo di Rabiot in squadra. I due hanno mantenuto ottimi rapporti dopo l'interludio di Cr7 a Torino. Nel 2018 Ronaldo arrivò alla Juventus dove l'ano successivo approdò anche il francese: insieme giocarono fino al 2021, vincendo uno scudetto.