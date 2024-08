Che fine ha fatto Rabiot mentre la Juve incanta: vive da disoccupato di lusso, mamma Veronique esagera

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrien Rabiot ha giocato ufficialmente la sua ultima partita lo scorso 9 luglio in occasione della finale degli Europei tra Spagna e Francia. Dopo essere stati sostituito da Camavinga nel corso della sfida, il centrocampista francese non è più tornato su un campo da calcio. Il suo contratto con la Juventus era infatti scaduto a partire dal 1 luglio 2024 e non è stato rinnovato per via del mancato accordo tra le parti su durata e cifre dell'ingaggio. I bianconeri hanno poi investito tutto su Thuram, Douglas Luiz e anche Koopmeiners rifacendo completamente il centrocampo. Di fatto chi si aspettava un rilancio della Vecchia Signora per Rabiot si sbagliava di grosso.

Nonostante questo il centrocampista non ha mai modificato la sua bio su Instagram in cui si definisce ancora giocatore della Juventus lasciando come foto principale un suo scatto in cui indossa la divisa della società bianconera. Il francese in realtà però è svincolato nonostante l'inizio di tutti i top 5 campionati europei. Già, l'Europa. Rabiot, come scrive Le Parisien, avrebbe fatto sapere di voler giocare la Champions escludendo dunque la possibilità di volare anche lui in Arabia. Ha trascorso un lungo periodo di vacanza, ha assistito alle Olimpiadi, è apparso sui social in barca, ma per Rabiot il mercato non si sblocca. Un futuro ancora incerto dunque e la sensazione che le pretese di mamma Veronique sull'ingaggio stiano compromettendo il suo percorso.

Rabiot in tribuna durante la finale dei 100 metri d'atletica alle Olimpiadi di Parigi.

Le offerte ricevute da Rabiot ma mai prese in considerazione

Dopo 5 anni alla Juventus probabilmente c'era bisogno di fermarsi. “Si è preso un po’ di tempo per respirare e rigenerarsi e gli ha fatto bene. Senza dimenticare di allenarsi”, rassicura Le Parisien citando le parole persone a lui vicine. uno dei suoi cari. E così ha trascorso l'estate nel sud della Francia dove possiede una casa in Costa Azzurra alternandola a una piccola fuga a Ibiza dove ha assaporato le gioie della barca. "Pensavo che il mio futuro si sarebbe deciso prima dell'Euro, ma non è così", aveva detto il 19 giugno in una conferenza stampa con i Blues.

Possibile si aspettasse un rilancio pieno della Juventus nei suoi confronti ma invece i bianconeri hanno deciso di guardare oltre. Chelsea, Inter, Barcellona, ​​Galatasaray, Atletico Madrid e Bayern Monaco si sarebbero tutte avvicinate a lui e a sua madre Veronique – che cura i suoi interessi e che continua a pretendere un ingaggio assolutamente molto alto – per chiedere informazioni, senza mai arrivare a una conclusione. In Francia sono sicuri che l'unica offerta seria sia stata fatta dal Milan – un contratto triennale da 7 milioni di euro annui, accompagnato da vari bonus – prima che i rossoneri virassero poi su Youssouf Fofana.

Rabiot si gode il relax di casa in attesa anche di una chiamata da Deschamps

"Non ho fretta di prendere una decisione – aveva fatto sapere Rabiot -. Dovrò pensarci bene perché anche io sto raggiungendo un’età importante per la mia carriera. Mi sento nel pieno possesso dei miei mezzi e sarà importante fare la scelta giusta. Non sono preoccupato per il mio futuro". Oggi però la situazione appare abbastanza paradossale. Neanche il Manchester United, con cui pure c'erano stati dei dialoghi lo scorso anno prima del rinnovo con la Juve, non è riuscito a concludere un accordo con il giocatore. E allora cosa ne sarà di Rabiot nell'immediato futuro?

Al momento il giocatore pare non pensarci. Il mercato chiuderà a breve ma da svincolato Rabiot potrà ancora essere tesserato da altre squadre nonostante il gong di venerdì 30 agosto. Possibile che allora all'orizzonte ci sia questa possibilità aspettando fino all'ultimo e senza fretta la soluzione migliore. Nel frattempo il centrocampista francese si gode il relax di casa, la vita quotidiana, la famiglia e probabilmente la Nazionale francese. Deschamps potrebbe anche pensare di convocarlo da svincolato per la Nations League di settembre visto l'infortunio di Camavinga.