Rabiot va avanti per la sua strada e gela il Galatasaray: la risposta dell'ex Juve all'offerta turca Adrien Rabiot continua ad essere uno degli svincolati di lusso del calcio e respinge anche l'offerta del Galatasaray. L'ex Juve è in attesa di proposte più importanti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrien Rabiot va avanti spedito per la sua strada e continua a restare sul mercato da svincolato. Il centrocampista francese, dopo la scadenza del contratto con la Juventus e il mancato accordo sul rinnovo, non è ancora riuscito a trovare una sistemazione. I maggiori campionati europei sono cominciati ma Rabiot è ancora fuori. Non è ancora chiaro il suo intento ma sta di fatto che in questo momento anche l'offerta del Galatasaray non l'ha soddisfatto. Secondo RMC Sport i turchi avrebbero presentato una buona offerta al calciatore che però avrebbe declinato.

In Francia si parla di un ingaggio intorno ai 5 milioni. Ma più che l'aspetto economico ciò che non convince Rabiot è il progetto tecnico. Il Galatasaray sta chiudendo in queste ore l'importante affare Osimhen e con Rabiot avrebbe sicuramente innalzato ulteriormente il livello della squadra. Rabiot resta in attesa di altre proposte anche se è da capire quali dato che solo dal mercato degli svincolati potrebbe ricevere un'eventuale proposta da una big. Può firmare in qualsiasi momento ma nel frattempo ha già perso la convocazione con la Francia di Deschamps.

La risposta di Rabiot all'offerta del Galatasaray: non ha dato il suo parere positivo

Una prima conseguenza della sua scelta è stata dunque quella di perdere la Nazionale per gli impegni di Nations League. Il giocatore si mostra sui social continuamente in vacanza alternando comunque il relax a diverse sedute di allenamento. Tante le squadre che sicuramente hanno bussato alla sua porta e a quella di mamma Veronique che cura gli interessi del giocatore, ma al momento nulla di fatto. La sensazione è che Rabiot voglia aspettare fino all'ultimo la grande occasione di una big a caccia di un profilo come il suo con zero spese di cartellino.

Ad oggi dunque Rabiot non sembra intenzionato ad approdare al club turco e non ha dato il suo parere positivo al trasferimento in Turchia nonostante l'arrivo di Victor Osimhen. Il Gala non disputerà la Champions a causa dell'eliminazione dalla competizione dovuta alla sconfitta ai preliminari contro lo Young Boys. L'unica grande vetrina europea sarebbe l'Europa League che evidentemente non soddisfa il giocatore che va avanti per la strada. Ancora in pochi però sanno realmente quale sia il vero piano di Rabiot che resta un autentico svincolato di lusso.