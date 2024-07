video suggerito

Rabiot va via dalla Juve da svincolato, rifiutata la proposta di rinnovo: piace a due club in Serie A Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus, il centrocampista va via da svincolato: dove può andare Le Duc, piace a due squadre di Serie A. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus. Il centrocampista francese andrà via da svincolato perché ha rifiutato la proposta di rinnovo del club bianconero: il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2024 e non c'erano state novità ufficiali, né indiscrezioni sul suo futuro, visto che era impegnato agli Europei, ma in pochi giorni la situazione si è risolta.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della Vecchia Signora sulla separazione dal calciatore francese dopo cinque stagioni: Rabiot era arrivato alla Juve nell'estate del 2019 a zero dal PSG e ha disputato cinque stagioni con la maglia bianconera. A Torino ha giocato 212 partite ufficiali, condite da 22 goal e 15 assist. Con la Vecchia Signora ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Italia

Rabiot va via dalla Juve da svincolato: piace a due club in Serie A

La Juventus aveva proposto un rinnovo biennale a 7,5 milioni di euro dalla madre-agente Veronique ma non c'è mai stata una risposta concreta e così la situazione si risolverà con l'addio un anno dopo il rinnovo per una stagione, che faceva preludere altre situazioni. Ma è pur vero che alla Juventus in 12 mesi sono cambiate tante cose. Inevitabilmente e irrimediabilmente.

Leggi anche Allegri multato per le minacce al direttore di Tuttosport: sanzionata anche la Juve

Il centrocampista francese ora è è ufficialmente svincolato ed è libero di firmare con qualsiasi altro club. Nelle ultime settimane si è parlato spesso del Milan come prossime destinazione, visto che il club rossonero avrebbe preso informazioni con l'entourage di Rabiot e sarebbe un buon rinforzo per la mediana di Fonseca ma il Diavolo non gli garantirà mai l'ingaggio che percepiva a Torino. Moncada ha un ottimo rapporto con la madre-agente di Rabiot ma non è detto che questo possa bastare.

Nelle ultime ore si è parlato anche del Napoli, che potrebbe piazzare un grande colpo a centrocampo per Antonio Conte e andrebbe a formare una mediana con Lobotka e Anguissa molto interessante. Per i partenopei vale lo stesso discorso fatto per il Milan: difficilmente De Laurentiis gli garantirebbe l'ingaggio che prendeva in bianconero e questo è un ostacolo non da poco per la trattativa, già in partenza.

Infine, sullo sfondo, resta una vecchia ipotesi inglese che fa riferimento al Manchester United. La Premier League piace da sempre al calciatore francese ma, almeno per ora, non ci sarebbero passaggi ufficiali da parte dei red Devils per il giocatore.