Perché l’affare Lookman tra Atalanta e Inter non si sblocca: i motivi che ostacolano l’accordo

La trattativa tra Atalanta e Inter per portare Ademola Lookman alla corte di Christian Chivu va avanti. L'incontro tra Marotta e Percassi nella giornata di ieri è stato utile affinché i vice campioni d'Italia potessero presentare sul piatto alla Dea l'offerta ufficiale per l'acquisto dell'attaccante nigeriano: 42 milioni più 3 di bonus. L'Atalanta attende, riflette, vorrebbe di più, ma l'Inter non è disposta ad andare oltre. E anche per questo la Dea, prima di dare una risposta definitiva vorrebbe capire se eventualmente ci sarà un rilancio dall'Inghilterra, che per ora non c'è.

È dunque solo questo a bloccare l'affare? In realtà non è così. Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sarebbe dell'altro. In primis l'Inter non vuole spendere di più per un giocatore che ha già 28 anni e che dunque non potrebbe garantire una vendita alla stessa cifra o superiore nel corso dei prossimi anni. E in più la proprietà Oaktree non intende spingersi oltre perché valuta questa cifra già superiore a quella potenziale che aveva iscritto a bilancio. È già oltre. Ma anche l'Atalanta da parte sua è bloccata.

Lookman con la maglia dell’Atalanta.

La società bergamasca aveva previsto di vendere Lookman anche per via di una promessa fatta al calciatore all'inizio della passata stagione ma si è trovata a fare i conti con la cessione di Retegui in Arabia – non prevista – a fronte di una cifra assolutamente irrinunciabile. Vendere entrambi diventa difficile – ma a questo punto però inevitabile – anche per una questione di rispetto nei confronti della tifoseria. Lookman al momento ha già l'accordo con l'Inter per un contratto da 4,5 milioni fino al 2030.

La situazione attuale che può sbloccare solo Lookman

E ora allora che succede? L’offerta che può mettere d’accordo tutti è 43 milioni più 5 di bonus. Il totale di 48 milioni – e non i 50 richiesti dalla Dea – a questo punto potrebbe bastare, considerata la ferrea volontà di Lookman di andare solo a Milano, forte dell’intesa sul suo contratto.

Di fatto è stata proprio la cessione di Retegui a sconvolgere i piani dell'Atalanta come confermato dallo stesso Percassi in un'intervista: "In tutti i nostri ragionamenti Lookman era il giocatore che sarebbe dovuto partire, perché una cessione all'anno fa parte della nostra filosofia. Il mercato porta però cose inaspettate e sapete tutto cosa è successo con Retegui".