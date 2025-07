Perché Retegui è stato presentato in Arabia con bastone e palla da hockey: il significato nascosto del video

Mateo Retegui è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Qadsiah, club di Saudi Pro League. L'attaccante italo-argentino lascia l'Europa dopo un'annata straordinaria con l'Atalanta, con cui ha chiuso al terzo posto in Serie A e ottenuto la qualificazione in Champions League. Ma a colpire, più del trasferimento da 68,5 milioni di euro, è stato il video di presentazione realizzato dal club saudita: Retegui impugna un bastone per mettere fine alla lunga corsa di una palla da hockey su prato.

L'omaggio alle radici nel video della presentazione in Arabia Saudita

Non si tratta di una scelta casuale. Quel frame è un chiaro omaggio alle sue origini. L'attaccante della Nazionale italiana è infatti figlio di Carlos "Chapa" Retegui, ex CT dell'Argentina pluricampione nell'hockey su prato. E prima di diventare un professionista del pallone, Mateo ha giocato a hockey a ottimi livelli: ha indossato la maglia del San Fernando e fatto parte della Nazionale giovanile argentina. Solo nel 2016 ha deciso di abbandonare definitivamente l'hockey per dedicarsi al calcio.

Il trasferimento record: Retegui è l'italiano più pagato di sempre

Il passaggio all'Al-Qadsiah ha fruttato all'Atalanta una cifra record: 68,5 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla stampa italiana. È il più alto trasferimento della storia per un calciatore italiano, con Retegui che supera Tonali (58 milioni) e Chiesa (57 milioni). Con 49 presenze, 28 gol e 9 assist nella stagione appena conclusa, l'attaccante ha avuto un impatto decisivo per i nerazzurri.

Il trasferimento ha attivato anche il meccanismo di solidarietà FIFA, che porterà benefici a diversi club argentini. Il Boca Juniors riceverà circa 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungeranno oltre 10,5 milioni tra percentuali di trasferimento e plusvalenze. Altri beneficiari saranno il River Plate (837.000 euro), Estudiantes, Talleres e Tigre (325.000 euro ciascuno).

Il saluto all'Atalanta: "Mi mancherete"

Dopo l'annuncio ufficiale, è arrivato anche il messaggio social del centravanti rivolto all'ambiente nerazzurro. "Cari tifosi atalantini, grazie di cuore per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questo anno meraviglioso. È stato un onore indossare i colori di un grande club come l'Atalanta. Grazie allo staff medico, tecnico, ai magazzinieri, alla sicurezza e a tutte le persone che ci hanno aiutato a crescere ogni giorno".

Poi ha aggiunto: "Un grazie speciale alla famiglia Percassi e a D'Amico per la fiducia e l'opportunità, per ultimi ma non meno importanti ai miei compagni per il modo in cui mi hanno trattato e per aver raggiunto insieme grandi traguardi. Vi porterò sempre con me. Mi mancherete! Un abbraccio da gol — Sempre Forza Atalanta!".

Nuova sfida all'Al-Qadsiah, ma l'obiettivo resta la Nazionale

All'Al-Qadsiah, club arrivato quarto nell'ultima stagione della Saudi Pro League e qualificato per il Mondiale per club, Retegui troverà una rosa in costruzione. Al momento ci sono anche l'ex Real Madrid Nacho Fernández, lo spagnolo Cameron Puertas e l'ex Cagliari Nahitan Nández. Verso l'uscita invece Aubameyang.

La nuova avventura in Arabia rappresenta un salto economico per l'attaccante, ma il vero obiettivo resta mantenere il posto in Nazionale, con la Coppa del Mondo come prossimo grande traguardo. Anche se la sua esperienza in Serie A si è chiusa dopo sole due stagioni (con Genoa prima e Atalanta poi), il centravanti vuole continuare a far parte del gruppo azzurro.