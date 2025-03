video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Como e Milan-Lazio in diretta e streaming: gli orari Le partite di Serie A in diretta tv e streaming di domenica 2 marzo 2025: si parte alle ore 12:30 con Monza-Torino, alle 15:00 Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli e alle 18:00 c’è Roma-Como. Alle 20:45 il posticipo è Milan-Lazio. Dove vedere le gare e le probabili formazioni. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 2 marzo 2025 sono cinque le partite valide per la 27ª giornata di Serie A. Si parte alle ore 12:30 con Monza-Torino, alle 15:00 Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli e alle 18:00 c'è Roma-Como. Alle 20:45 il posticipo è Milan-Lazio. Tutte le partite saranno trasmesse in TV e in streaming su DAZN, con il match dello stadio Olimpico che sarà visibile anche su Sky e NOW.

Il match clou si giocherà allo stadio Meazza con Milan e Lazio che si giocano punti importantissimi per la corsa alla zona Champions League: i rossoneri vengono dalla sconfitta nel recupero di Bologna, che segue il brutto KO di Torino, e vogliono provare a cambiare marcia in questo finale di stagione; dall'altra parte i biancocelesti sono stati eliminati dall'Inter in Coppa Italia ma vogliono reagire anche in campionato dopo il deludente pareggio di Venezia. Qualche ora prima c'è la Roma, che vuole proseguire il suo momento positivo per avvicinarsi alla zona UEFA e rendere al Como la sconfitta dell'andata.

A cavallo dell'ora di pranzo, tra le 12:30 e le 15:00, ci sono tre partite fondamentali per la zona retrocessione: il Monza ospita il Toro nel lunch match mentre qualche ora dopo ci sarà Genoa-Empoli ad altissima tensione e il Cagliari che va a far visita al Bologna. Punti pesanti per tutte le zone della classifica.

Serie A, le partite: gli orari TV

Saranno cinque le partite in programma su quattro differenti slot orari in questa domenica di Serie A. Di seguito tutte le informazioni sugli orari e dove vederle in diretta TV e in streaming:

12:30 – Monza-Torino (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

15:00 – Bologna-Cagliari (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

15:00 – Genoa-Empoli (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

18:00 – Roma-Como (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)

20:45 – Milan-Lazio (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

Roma-Como dove vederla in diretta TV: gli orari

Roma-Como si giocherà allo stadio Olimpico si giocherà alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky. In streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito. Gli abbonati a Sky che hanno attivato l'apposito canale DAZN1 potranno vedere la partita al 214 della piattaforma satellitare. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Le probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Soulé; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz; Diao.

Allenatore: Guindos (Fabregas squalificato).

Dove vedere Milan-Lazio in diretta streaming

Anche la sfida tra Milan e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento. In streaming sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito. Su Sky la partita sarà invece disponibile al canale 214 (DAZN1) solo per gli utenti che hanno attivato l'apposito pacchetto. Telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Baroni.