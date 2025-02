video suggerito

Milinkovic-Savic monumentale, il Milan perde col Torino 2-1: pasticci in difesa, Pulisic sbaglia un rigore Il Milan crolla a Torino contro i granata che vincono 2-1 sfruttando gli imperdonabili errori difensivi rossoneri. Inutile la rete di Reijnders nella ripresa per il momentaneo 1-1. Straordinaria partita di Milinkovic-Savic che a fine primo tempo ha parato un rigore a Pulisic. Prima e dopo altre parate decisive. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Torino sono i colori granata a festeggiare, con la vittoria contro il Milan costretto al KO 2-1. La squadra di Vanoli ha sfruttato le amnesie difensive rossonere, con l'autorete di Thiaw per il vantaggio iniziale e il gol di Gianetis per il definitivo nuovo vantaggio. A nulla è valso il momentaneo pareggio di Reijnders, con Pulisic che a fine primo tempo ha sbagliato un rigore. Parato da un monumentale Milinkovic-Savic straordinario in almeno altre tre occasioni per permettere di raggiungere un successo importantissimo.

Il Torino prova a sgambettare il Milan ferito dal playoff pessimo di Champions League che è costata l'eliminazione europea. Per Vanoli, un rimescolare le carte con Sanabria unica punta e con i nuovi Elmas e Casadei subito dal 10 a centrocampo. Di risposta, Conceiçao ha schierato i cosiddetti Fab4 in avanti e Theo Hernandez ha giocato da titolare dopo le tante polemiche infrasettimanali. Ma sono i granata a spaccare in due la partita approfittando di un errore imperdonabile confezionato dalla difesa milanista: dopo solo 5 minuti, Maignan compie una uscita scellerata e Thiaw confeziona la frittata con il classico autogol nella propria porta.

Doccia freddissima per un Milan che stenta a riprendersi pur concludendo il primo tempo spingendo sull'acceleratore, tirando in porta più dei granata e mantenendo anche un buon possesso. E avendo sui piedi di Pulisic al 32′ la palla del pareggio su rigore, parato da uno straordinario Milinkovic-Savic.

Leggi anche Milan-Inter, dubbio tocco di Pavlovic su Thuram ma per Chiffi non è rigore e il VAR non interviene

Il portiere granata si erge poco dopo a vero eroe di serata. Il pressing del Milan è sterile e inutile anche per Conceiçao che lascia sotto la doccia un disarmante Leao e i rossoneri ripartono ventre a terra costruendo azioni su azioni. Il Milan sfiora più volte il meritato 1-1 ma davanti a Fofana, Joao Felix, Reijnders il portiere del Torino diventa un muro insuperabile. L'1-0 regge, i granata provano a pungere spingendo in verticale di rimessa sfruttando gli spazi concessi. Ma alla fine ha la meglio la perseveranza rossonera che trova un giusto 1-1 con il solito Reijnders al suo ottavo centro stagionale. Una festa che però dura solo qualche minuto perché ancora una volta, approfittando di un blackout difensivo, Gineitis non ha fallito il 2-1.

Il finale è convulso, con il Milan che abbandona ogni schema tattico spingendosi in avanti alla disperata ricerca di un nuovo pareggio. Il Torino difende ordinato, prova a ripartire di ripartenza e soffre fino al 95′ racchiuso nella propria area di rigore per far fronte all'arrembaggio avversario, inutile perché il tabellino non cambierà più.