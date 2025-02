video suggerito

Il nuovo Parma di Chivu batte il Bologna e rilancia le speranze salvezza. La Lazio frena a Venezia Il Parma batte 2-0 il Bologna alla prima in panchina di Chivu, mentre la Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Venezia. Gli anticipi della 26ª giornata della Serie A 2024-2025 rimescolano le carte in classifica sia in zona Europa che nella lotta per non retrocedere. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Parma si aggiudica il derby emiliano contro il Bologna, mentre la Lazio non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Venezia. Il doppio incrocio tra squadre in corsa per un posto in Europa e squadre in lotta per la salvezza offerto dagli anticipi della 26ª giornata della Serie A 2024-2025 sorride dunque alle compagini che cercano in qualche modo di tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere.

Il nuovo corso del Parma con Cristian Chivu in panchina comincia dunque come meglio non poteva: i ducali battono infatti 2-0 il Bologna nel derby emiliano mettendo fine alla lunga striscia di risultati negativi costata il posto a Pecchia e togliendosi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Sconfitta pesante invece per i rossoblu di Vincenzo Italiano che vedono interrompersi la serie positiva e potrebbero veder compromessa la propria rincorsa ad un posto in Europa per la prossima stagione.

A decidere il match del Tardini il contestato rigore trasformato da Bonny nel finale del primo tempo e la rete di Sohm al termine di un contropiede condotto dal solito Dannis Man arrivato a poco più di dieci minuti dal novantesimo nel momento in cui i felsinei stavano producendo lo sforzo maggiore alla ricerca del pareggio.

Leggi anche Christian Chivu è il nuovo allenatore del Parma: è pronto per la prima panchina in Serie A

Risultato importante sia per la zona salvezza che per le prime posizioni della classifica anche quello uscito dal Penzo nell'altro match della 26ª giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato alle 15. La Lazio di Marco Baroni non riesce infatti a trovare la chiave giusta per scalfire l'attenta retroguardia del Venezia rischiando addirittura di capitolare sulle pericolose ripartenze dei lagunari che nel finale sono andati vicinissimi al gol della vittoria con la bella azione personale di Oristanio la cui conclusione è stata intercettata da un ottimo intervento di Mandas.

Uno 0-0 che permette ai veneti di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e mantenere ancora vive le chance di togliersi fuori dalla zona calda anche se la vittoria del Parma al Tardini ha portato a sei i punti di distanza dalla zona salvezza. Uno 0-0 che permette sì alla Lazio di staccare momentaneamente la Juventus al quarto posto ma che offre la possibilità di controsorpasso ai bianconeri qualora uscissero con i tre punti dal campo del Cagliari.