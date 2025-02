video suggerito

Bologna show, batte il Milan e centra tre punti d'oro per l'Europa: decisivi i gol di Castro e Ndoye Il Milan perde ancora e dopo il ko di Torino non riesce a centrare la vittoria nemmeno a Bologna nel recupero del nono turno di Serie A. Gli emiliani ribaltano l'iniziale vantaggio di Leao nel primo con i gol di Castro e Ndoye nella ripresa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan perde ancora e dopo il ko di Torino non riesce a centrare la vittoria nemmeno a Bologna nel recupero del nono turno di Serie A. Gli emiliani ribaltano l'iniziale vantaggio di Leao nel primo con i gol di Castro e Ndoye nella ripresa. Un successo d'oro per la squadra di Italiano che si prende tre punti pesantissimi per la corsa all'Europa. I rossoneri recriminano per il gol del pareggio di Castro viziato da un presunto assist di braccio di Fabbian.

L'esultanza di Leao dopo l'iniziale vantaggio rossonero.

Il gol di Leao consente al Milan di passare in vantaggio nel primo tempo

Il primo tempo di Bologna-Milan è a dir poco spigoloso, ruvido, ricco di interventi e contrasti più o meno fallosi che l'arbitro Mariani però decide di punire sono in poche occasioni. Pronti via e Gimenz ha subito sul sinistro l'opportunità di mettere la palla in rete. La conclusione dell'attaccante messicano però finisce alta per la delusione dei rossoneri. Ribaltamento di fronte e il Bologna va vicino al vantaggio grazie all'iniziativa di Dominguez da sinistra bravo a mettere al centro una palla che Thiaw tocca col piede destro e che per poco non finiva in porta.

Tante successivamente le iniziative del Bologna, specie sulla sinistra con Dominguez che dà il via a un duello bellissimo con Jimenez su quella fascia. Proprio da un'altra sua iniziativa nasce l'occasione per il Bologna di segnare per primo ma il Milan evita il pericolo come può. I rossoneri lamentano un rigore e qualche fallo di troppo non fischiato da Mariani. La squadra. di Conceicao trova però il gol proprio sul finire di tempo grazie alla spizzata di Gimenez che sulla corsa trova Leao bravo a scartare Skorupski e segnare il gol che chiude la prima frazione.

Il gol del pareggio segnato da Castro.

Il Bologna la rimonta nel secondo tempo con Castro e Ndoye

Pronti via e il Bologna trova subito il gol del pareggio che gela i rossoneri. Da un calcio di punizione laterale, carambola in area con la palla che arriva a Castro, dopo un tocco (di braccio ma attaccato al corpo ndr) di Fabbian, e da due passi batte Maignan. Il Milan resta sorpreso ma reagisce con Theo Hernandez, che prova la conclusione, ribattuta però dalla difesa del Bologna. I rossoneri non si arrendono e avanzano con Musah che ha campo, entra in area, disorienta un avversario e calcia, Skorupski devia in angolo. La squadra di Conceicao è viva ma non trova il gol.

Girandola di sostituzioni e occasioni da una parte e dall'altra che però non si trasformano in gol. Nel finale però sono gli emiliani a trovare la rete decisiva. Cambiaghi da sinistra entra in maniera perfetta e approfitta di un Milan disattento in occasione di una rimessa laterale. Il cross da sinistra è ottimo e preciso sul quale si avventa Ndoye che fa 2-1. Conceicao si gioca così anche la carta Abraham per tentare il tutto per tutto ma servirà a poco perché la squadra di Italiano si difende bene e al triplice fischio festeggia per tre punti d'oro conquistati.