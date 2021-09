Partite Serie A in TV oggi e stasera su Sky e DAZN: in campo Juve-Sampdoria, orari e calendario Domenica 26 settembre: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. Si disputano oggi sei partite valide per la quinta giornata di campionato. Si inizia alle 12:30 con Juventus-Sampdoria, poi alle 15:00 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina. Lazio-Roma alle 18:00 e il posticipo serale delle 20:45 Napoli-Cagliari.

A cura di Alessio Pediglieri

Domenica 26 settembre: le partite di Serie A oggi in programma in TV e in diretta streaming. In campo sei partite del sesto turno di campionato, con Juventus-Sampdoria che apre la giornata alle 12:30. Poi, nel secondo slot delle 15:00 tre gare in contemporanea (Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina). Quindi, si chiude con il derby Lazio-Roma alle 18:00 e il posticipo serale delle 20:45 Napoli-Cagliari.

Per la Juventus di Allegri, è arrivata la prima vittoria stagionale, alla 5^ giornata, sul campo dello Spezia. "Una sfida salvezza" come l'aveva definita il tecnico dei bianconeri che la Juve ha risolto in extremis grazie a Chiesa e a de Ligt, pur subendo ancora una volta troppi gol avversari. Adesso la Vecchia Signora si trova a cinque punti in classifica, sempre lontanissima dalla vetta dove combattono Inter e Milan, insieme al Napoli, ma con la convinzione che il peggio possa essere finalmente passato. Il match interno contro la Samp sarà rivelatorio.

Big match della sesta giornata è il derby della capitale: la Lazio, reduce dal pareggio contro il Torino, non ha mai vinto durante questo mese di Settembre e si troverà di fronte una Roma decisa a confermare la sua buona posizione in classifica. Chiude questa giornata calcistica il match tra il Napoli di Spalletti e il Cagliari dell'ex Mazzarri: i partenopei vogliono confermare il proprio primato in classifica, approfittando del pareggio tra Inter e Atalanta e rispondere alla vittoria del Milan.

Tutte le partite di Serie A oggi e stasera in TV su DAZN

Ecco tutte le partite in programma oggi valide per la sesta giornata di Serie A:

12:30 – Juventus-Sampdoria: DAZN, Sky

15:00 – Empoli-Bologna: DAZN

15:00 – Sassuolo-Salernitana: DAZN

15:00 – Udinese-Fiorentina: DAZN

18:00 – Lazio-Roma: DAZN

20:45 – Napoli-Cagliari: DAZN

Serie A oggi 26 settembre, quali partite in TV su Sky

Ricordando che per il triennio 2021/2024 Sky ha acquisito i diritti in co-esclusiva per la Serie A dell'anticipo del sabato alle 20.45, della partita della domenica alle 12.30 e quella del lunedì alle 20.45, quest'oggi su Sky va in onda Juventus-Sampdoria. La gara è visibile sia in Tv sia in live streaming: nel primo caso sui canali 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport). Nel secondo caso sarà necessario utilizzare l'applicazione SkyGo per connettersi da tablet, pc o smartphone, o al servizio Now. Naturalmente, Juventus-Sampdoria sarà trasmessa anche da DAZN.

Le prossime partite di Serie A: calendario e orari TV

Ecco le prossime partite di Serie A, in programma sempre per la sesta giornata di campionato: