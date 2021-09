Napoli-Cagliari dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni Il Napoli di Spalletti, primo in classifica, ospita il Cagliari di Mazzarri, partita valida per la 6a giornata di Seria A. Il posticipo si disputerà oggi alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona e sarà trasmessa in TV e streaming su Dazn. Spalletti cambia poco il Napoli. Nel tridente Insigne, Osimhen e Politano. Mazzarri può cambiare modulo. Tutte le informazioni sul match, dalle probabili formazioni a dove vederla in TV e streaming su DAZN.

Napoli sogna. Cinque partite giocate in Serie A e cinque vittorie per Spalletti e i suoi, primi in classifica, che adesso sono chiamati a un impegno importante contro il Cagliari. Il posticipo della sesta giornata del campionato si disputerà oggi allo Stadio Maradona e inizierà alle ore 20.45, disponibile in diretta TV e streaming su Dazn.

Un classico testa coda questo, che però non nasconde insidie grosse per i partenopei che nelle ultime due stagioni sono stati beffati dai sardi, che nel settembre 2019 con un blitz in contropiede si imposero nel finale, mentre lo scorso maggio pareggiarono al minuto 95. Dunque attenzione massima per il Napoli che si troverà ad affrontare un vecchio amico: Walter Mazzarri, da pochi giorni tecnico del Cagliari, che è stato per tre anni e mezzo la guida del Napoli. I partenopei sono reduci da due successi per 4-0, prima contro l'Udinese e poi con la Sampdoria, mentre Mazzarri ha ottenuto un pari con la Lazio prima di perdere con l'Empoli.

Per le probabili formazioni, pochi cambi per Spalletti che rilancia Manolas e Politano dal primo minuto. Elmas può insidiare Zielinski, a segno a Marassi. Immancabile Osimhen in attacco, autore di 5 reti nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa.Non rinuncia al 3-5-2 Mazzarri che ha recuperato Godin e pure Zappa, che ha scontato la squalifica. Dubbi però in attacco. Va scelto il partner di Joao Pedro.

Napoli-Cagliari, dove vederla in diretta TV

L'incontro è una delle esclusive di DAZN, e sarà possibile seguirlo sia in TV. Gli abbonati a DAZN potranno farlo grazie all'applicazione e a una Smart Tv compatibile, ma anche grazie all'app sarà possibile seguire Napoli-Cagliari su tutti i televisori collegati al TIMVISION Box oppure a una console Xbox o PlayStation o grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La diretta streaming di Napoli-Cagliari

La partita tra le squadre di Spalletti e Mazzarri sarà naturalmente visibile anche in streaming. Napoli-Cagliari è un'esclusiva di DAZN e dunque la partita si potrà seguire con DAZN, servirà ovviamente l'app oltre all'abbonamento. L'incontro si potrà seguire su dispositivi come tablet, Smart TV, smartphone e pc. Napoli-Cagliari in streaming anche su TIMVision.

A che ora si gioca

Napoli-Cagliari è il posticipo della 6a Giornata di Serie A. L'incontro è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona e inizierà alle ore 20.45.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Cambia pochissimo il Napoli. Manolas torna ad affiancare già dal primo minuto Koulibaly. Mentre in attacco ci sarà Politano al posto di Lozano, autore di due assist con la Sampdoria. Mazzarri ha tanti dubbi e potrebbe addirittura cambiare schema e passare al 4-4-2 con Pavoletti che può affiancare Joao Pedro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri