Partite Serie A in TV, calendario e orari della 2ª giornata di campionato: dove vederle in streaming La 2ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024 si gioca dal 26 al 28 agosto con le partite divise in due slot (alle 18:45 e alle 20:45): tutto il programma con gli orari, dove vederle in diretta TV e in streaming.

La 2ª giornata di Serie A è spalmata su 3 giorni: le partite in calendario sono in programma sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 agosto e suddivise in due fasce orarie (alle 18:30 e alle 20:45). A trasmetterle in diretta TV e in streaming in esclusiva sarà DAZN mentre sui canali di Sky andranno in onda 3 match in co-esclusiva.

Nella giornata di sabato Verona-Roma e Milan-Torino sono le gare di maggiore interesse: i giallorossi di Mourinho sono reduci dalla falsa partenza in casa con la Salernitana mentre il ‘diavolo', che al debutto ha vinto a Bologna, è chiamato a confermarsi a San Siro contro un Toro che si rivela sempre avversario coriaceo. Domenica tocca a Juventus, Lazio e Napoli: dopo il successo devastante a Udine, i bianconeri sulla carta sono nettamente favorito rispetto al Bologna; biancocelesti chiamati al riscatto, proveranno a cancellare la mortificante sconfitta subita a Lecce col Genoa; i campioni d'Italia trascinati da Osimhen (doppietta a Frosinone) ospiteranno il Sassuolo in un "Maradona" che si annuncia tutto esaurito per la salutare la "prima" in casa con lo scudetto sulla maglia azzurra. La seconda giornata si chiude lunedì con Salernitana-Udinese e l'Inter che rende visita al Cagliari di Claudio Ranieri.

Serie A, le partite della 2ª giornata: gli orari

Quattro gare al sabato, altrettanto nella giornata di domenica e due incontri nel consueto Monday Night della Serie A. È questa la divisione delle partite della 2ª giornata di Serie A, di seguito l'indicazione delle date, degli orari e dei canali di riferimento che le trasmettono:

Sabato 26 agosto



18:30 Frosinone-Atalanta (DAZN e Sky)

18:30 Monza-Empoli (DAZN)

20:45 Milan-Torino (DAZN e Sky)

20:45 Verona-Roma (DAZN)

Domenica 27 agosto

18:30 Juventus-Bologna (DAZN)

18:30 Fiorentina-Lecce (DAZN)

20:45 Lazio-Genoa (DAZN e Sky)

20:45 Napoli-Sassuolo (DAZN)

Lunedì 28 agosto

18:30 Salernitana-Udinese (DAZN)

20:45 Cagliari-Inter (DAZN)

Dove vedere le partite di Serie A in TV e streaming

È DAZN l'emittente a trasmettere in diretta TV, in streaming e in esclusiva tutte la partite di Serie A della della 2ª giornata di campionato. Tre delle dieci in calendario andranno in onda anche sui canali di Sky in co-esclusiva, si tratta di Frosinone-Atalanta, Milan-Torino e Lazio-Genoa. C'è la possibilità di assistere agli incontri anche su Zona DAZN (ma solo per chi ha attivato il servizio) sintonizzandosi sul canale 214 di Sky. In streaming la visione delle partite sarà possibile collegandosi a DAZN attraverso la app oppure il sito ufficiale della piattaforma oltre che con Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport previsto).