Torino e Cagliari non si fanno male: 0-0 tra Juric e Ranieri al debutto nella nuova Serie A Il match della prima giornata della Serie A 2023-2024 Torino-Cagliari termina 0-0: pareggio a reti inviolate tra le squadre di Ivan Juric e Claudio Ranieri.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia con un pareggio casalingo a reti inviolate contro il Cagliari la Serie A 2023-2024 per il Torino di Ivan Juric. Si è chiuso infatti 0-0 il match dello Stadio Grande Torino che vedeva impegnati granata e sardi nella prima giornata di questo nuovo campionato. Un pareggio che di certo fa più felice la formazione ospite allenata da Claudio Ranieri, unica neopromossa a conquistare punti in questa gara d'esordio della nuova stagione.

Un risultato arrivato al termine di un match che era cominciato su ritmi alti con le due squadre che per tutto il primo tempo si sono contraddistinte per la grande aggressività e intensità ma che hanno faticato a creare vere occasioni da gol con la parata di Milinkovic-Savic su Nandez e il bel tiro di Sanabria respinto da Radunovic unici episodi in cui i portieri sono stati protagonisti nei primi 45 minuti di gioco. Copione che non si è confermato nella ripresa dove la fatica e le gambe ancora pesanti a causa della preparazione pre-campionato hanno inevitabilmente fatto sì che i ritmi del gioco si abbassassero sensibilmente da una parte e dall'altra.

A dare nuova linfa alle due compagini sono arrivate poi le sostituzioni con gli ingressi di Radonjic, Pellegri e Linetty nel Torino e quelli di Di Pardo, Jankto, Shomurodov e Pavoletti nel Cagliari. I nuovi innesti però non sono riusciti a spezzare il perfetto equilibrio che durava fin dalle prime battute di gioco e così si arriva al triplice fischio con le due squadre che si spartiscono la posta in palio non riuscendo a trovare la via della rete nonostante nel finale si sia creata qualche palla gol in più (soprattutto l'occasione capitata sulla testa di Radonijic dopo la conclusione di Bellanova non trattenuta dall'estremo difensore sardo).