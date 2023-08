Belotti e Candreva show, Roma-Salernitana finisce 2-2: gol, errori e buon ritmo all’Olimpico Roma-Salernitana finisce 2-2: gol, errori e buon ritmo allo stadio Olimpico dopo l’omaggio a Carlo Mazzone. Protagonisti indiscussi Belotti e Candreva, che hanno firmato entrambi una doppietta.

A cura di Vito Lamorte

Roma e Salernitana hanno fatto il loro esordio nella Serie A 2023-2024 con una sfida davvero divertente e mai banale. Allo stadio Olimpico, dopo l'omaggio emozionante a Carlo Mazzone, i ragazzi di Mourinho (squalificato) e Paulo Sousa hanno dato vita ad una gara di buon ritmo che si è conclusa sul risultato di 2-2.

Protagonisti assoluti Belotti e Candreva. Il Gallo ha mostrato le sue intenzioni fin da subito, con un gol annullato e uno regolare, poi Candreva è salito in cattedra con due reti che ha ribaltato la situazione fino al pareggio finale dell'attaccante giallorosso che ha fissato il risultato.

I giallorossi possono sorridere per il ritorno al gol di Andrea Belotti, che ha interrotto un digiuno in Serie A lungo 15 mesi. 476 giorni per la precisione. L'ultima rete in campionato del Gallo era stata realizzata il primo maggio 2022, quando indossava la maglia del Torino. Interrotta una striscia di 34 gare consecutive in campionato senza reti, visto che lo scorso anno aveva trovato il gol (4) fra Europa League e Coppa Italia.

Primo gol: lancio lungo di Llorente, Belotti vince il corpo a corpo con Fazio e dopo essersi liberato di Gyomber col sinistro supera Ochoa. La doppietta del Gallo, che ha rimesso tutto in equilibrio, è arrivata nei minuti finali (82′) con un bel colpo di testa su cross da azione d'angolo di Paredes.

Dalla mezz'ora in poi è iniziato lo show di Antonio Candreva. Il calciatore classe 1987 ha piazzato una doppietta strepitosa e ha zittito l'Olimpico giallorosso con due conclusioni favolose a cavallo dell'intervallo.

Al 36′ arriva il numero 87 ha sfruttato una verticalizzazione di Fazio e il velo di Coulibaly prima di presentarsi di fronte a Smalling, superarlo in dribbling e battere Rui Patricio con un tiro sotto la traversa.

Poco dopo l'intervallo Antonio ha ricevuto un cambio di gioco da Bradaric dalla sinistra, con il controllo di destro ha eluso l'intervento di Cristante e con un bel tiro di sinistro a giro ha messo la palla nell'angolo più lontano.

Una sfida divertente e giocata con un buon ritmo, dove la Roma ha sempre provato a tenere la palla e a giocare mentre la Salernitana ha occupato bene il campo provando a ribaltare l'azione nel minor tempo possibile.

Il tabellino di Roma-Salernitana

RETI: 17′ e 82′ Belotti, 36′ e 49′ Candreva.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling (65′ Paredes), Llorente; Kristensen (65′ Karsdorp), Bove (65′ Sanches), Cristante, Aouar (92′ Pagano), Spinazzola (65′ Zalewski); El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho (squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi (66′ Dia), Maggiore (69′ Legowski), L. Coulibaly, Bradaric; Kastanos (69′ Sambia), Candreva; Botheim (89′ M.Coulibaly). Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Ermanno Feliciani.