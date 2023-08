Il Milan parte bene in Serie A, Bologna battuto 2-0: Giroud e Pulisic fanno sorridere Pioli Il Milan batte 2-0 il Bologna nel match che chiude la prima giornata della Serie A 2023-2024: decisivi i gol di Giroud e Pulisic.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia bene la Serie A 2023-2024 per il Milan di Stefano Pioli presentatosi a Bologna con tre nuovi acquisti mandati subito in campo da titolari. Ed è proprio uno di questi, Christian Pulisic, a mettere subito in discesa il match per i rossoneri: lo statunitense infatti prima avvia l'azione che porta al gol di Olivier Giroud sulla rifinitura dell'altro neoacquisto Reijnders e poi si mette in proprio e sulla sponda del centravanti francese dà un primo saggio delle sue capacità balistiche battendo Skorupski con una pregevole conclusione dal limite dell'area.

Il 2-0 dopo appena 21 minuti di gioco ha permesso alla formazione rossonera, fin lì dominante (fatto salvo per la traversa colpita da Lykogiannis quando ancora non erano passati nemmeno 20 secondi dal calcio d'inizio), di abbassare i ritmi e gestire il doppio vantaggio. Gestione del risultato che però è stata molto più complicata del previsto dato che con il passare dei minuti a prendere il pallino del gioco sono stati i padroni di casa che, soprattutto dopo l'ingresso di Orsolini (avvenuto in avvio di ripresa), hanno creato diverse occasioni da rete chiamando più volte in causa Maignan e mettendo in grande difficoltà la retroguardia rossonera che in più di una circostanza ha rischiato parecchio (soprattutto quando Tomori si è reso protagonista di un intervento dubbio su Orsolini giudicato regolare dall'arbitro Pairetto).

Il Bologna non è riuscito però a trovare la rete che avrebbe riaperto l'incontro e così con il passare dei minuti la foga degli uomini di Thiago Motta è scemata gradualmente permettendo ai rossoneri di portare a casa con relativa tranquillità (palo di Leao nel finale al termine di una pregevole azione personale) una vittoria nel match d'esordio in questa Serie A 2023-2024. Sconfitta con qualche rimpianto invece per i felsinei che per quanto fatto vedere nella ripresa avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più di un secco K.O. per 2-0.