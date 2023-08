Almqvist e Di Francesco firmano la rimonta del Lecce: Lazio sconfitta 2-1 all’esordio in campionato Lazio battuta 2-1 all’esordio nel campionato di Serie A 2023-2024: Almqvist e Di Francesco firmano la rimonta del Lecce. Non basta il vantaggio di Immobile per i biancocelesti.

A cura di Vito Lamorte

Il Lecce batte in rimonta 2-1 la Lazio con un grande cuore e tanto carattere. Almqvist e Di Francesco ribaltano il risultato in pochi minuti e fanno partire la festa allo stadio Via del Mare. Una partita che ha mostrato una squadra che ci ha creduto fino alla fine sfruttando ogni tipo di situazione, i salentini di Roberto D'Aversa, e un'altra che dopo il vantaggio si è seduta un po' pensando di averla quasi portata a casa, quella di Maurizio Sarri.

La Lazio ha trovato il vantaggio poco dopo la metà della prima frazione con il solito Ciro Immobile: il capitano dei biancocelesti ha sfruttato un assist sopraffino di Luis Alberto, imbeccato da una verticalizzazione di Romagnoli, e in scivolata ha battuto Falcone.

Secondo quanto riporta Opta, il centravanti del club capitolino ha raggiunto i 200 gol nei cinque grandi campionati europei e quella di stasera è stata la sua 100ª rete in trasferta considerando queste competizioni.

Il Lecce ha disputato una buona gara ma aveva palesato delle difficoltà nel trovare concretezza negli ultimi 20 metri. Nella ripresa la Lazio sembra volersi accontentare e si fa vedere poco dalle parti di Falcone, anche se colpisce una traversa con il solito Immobile.

Nel finale accade l'imprevedibile: in tre minuti i salentini ribaltano la gara con Pontus Almqvist e Federico Di Francesco, prendendosi 3 punti davvero d'oro per il loro torneo. L'esterno svedese con un tiro di sinistro riesce a battere Provedel, coperto dai difensori, e pochi secondi dopo è il figlio d'arte a sfruttare un'incertezza della retroguardia su un pallone vagante in area e a trovare l'angolino della porta dei capitolini.

Il Via del Mare esplode in un urlo di gioia. Vano il forcing finale della Lazio. Vince il Lecce.

Il tabellino di Lecce-Lazio

RETI: 26′ Immobile, 85′ Almqvist, 87′ Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (65′ Blin), Baschirotto, Pongracic, Dorgu (65′ Gallo); Rafia (65′ Kaba), Ramadani, Gonzalez; Stefezza, Almqvist, Banda (77′ Di Francesco). Allenatore: Roberto D'Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (72′ Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada (55′ Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (55′ Isaksen), Immobile, Zaccagni (72′ Pedro) Allenatore: Maurizio Sarri.

ARBITRO: Federico Dionisi.