Pallone d'Oro 2024, dove vedere la premiazione in tv e streaming: orario, canale e candidati favoriti Oggi, a partire dalle 18:45, si conoscerà chi è il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Cerimonia trasmessa in diretta tv, in streaming e in chiaro per l'occasione su Dazn.

La cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2024 si svolge oggi, lunedì 28 ottobre, al Théâtre du Châtelet di Parigi. È la 68ª edizione del prestigioso premio, presentato da France Football, che sarà visibile in diretta tv, in chiaro per tutti (previo registrazione) e in streaming su Dazn a partire dalle 18:45 fino a quando alle 20:45 non ci sarà l'apertura ufficiale dell'evento. Come di consueto, poco alla volta e dalle 17 in poi, attraverso la condivisione dei post sugli account social saranno svelate tutte le posizioni dei 30 finalisti: un conto alla rovescia che si chiuderà con l'incoronazione di miglior calciatore.

Chi erediterà il trofeo che l'anno scorso fu conquistato per l'8ª volta da Lionel Messi? Per la prima volta il campione argentino (e nemmeno Cristiano Ronaldo) non figura nel novero dei candidati. Il favorito è il brasiliano del Real Madrid, Vinicius junior. Chi vincerà il Pallone d'Oro lo farà non solo tenendo conto delle prestazioni nell'anno solare ma anche valutando rendimento e risultati della scorsa stagione (dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024).

Tra i nomi inseriti nella lista dei 30 papabili ci sono anche 5 "italiani", si tratta di Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu dell'Inter, Artem Dovbyk e Mats Hummels della Roma, Ademola Lookman dell'Atalanta.

Nel corso dell'evento saranno assegnati anche gli altri premi quali il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa (favorito quale miglior giovane è Lamine Yamal del Barcellona), il Trofeo Yashin (riconoscimento per il miglior portiere), quello di miglior allenatore maschile e femminile, quello di squadra dell'anno maschile e femminile.

A che ora sarà svelata la classifica del Pallone d’Oro: l’orario della cerimonia

Il collegamento con la location che ospita la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 è in programma per oggi a partire dalle ore 18:45, sarà una lunga attesa fino alle 20:45 quando, sul palco del teatro parigino, la giornalista franco-britannica Sandy Heribert e l'ex stella del calcio Didier Drogba presenteranno la serata e accoglieranno i premiati. Ma è dalle 17 in poi che sui social sarà divulgata a blocchi la classifica finale dei 30 candidati, dall'ultimo fino al primo, il vincitore del trofeo.

Dove vedere la premiazione del Pallone d’oro 2024 in tv e streaming

Pierluigi Pardo e Marco Parolo saranno le voci narranti della telecronaca del Pallone d'Oro 2024 trasmesso in diretta tv, in chiaro e in streaming da Dazn a partire dalle 18:45. La cerimonia sarà visibile attraverso la app sulla smart tv oppure collegandosi direttamente al sito dell'emittente.

Chi vince il Pallone d’oro 2024: i candidati favoriti per la vittoria

Vinicius Junior è il favorito in assoluto per la consegna del Pallone d'Oro 2024 (una sfera placcata del valore di 3 mila euro) alla luce di quanto fatto nell'ultima stagione, per aver trascinato i blancos al successo nella Liga, in Champions e in Supercoppa Europea. Tra i possibili rivali nella lista dei 30 ci sono Jude Bellingham, Rodri (campione d'Inghilterra con il Manchester City e campione d'Europa con la Spagna), Lautaro Martinez (capocannoniere dell'ultima Serie A e protagonista in Copa America). Di seguito la ista dei 30 candidati:

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia – Inter)

Dani Carvajal (Spagna – Real Madrid)

Rúben Dias (Portogallo – Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucraina – Dnipro, Girona, Roma)

Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spagna – Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

Mats Hummels (Germania – Borussia Dortmund, Roma)

Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania – Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria – Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina – Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina – Inter)

Kylian Mbappé (Francia – Paris Saint-Germain, Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norvegia – Arsenal)

Dani Olmo (Spagna – Lipsia, Barcelona)

Cole Palmer (Inghilterra – Manchester City, Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

Rodri (Spagna – Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra – Arsenal)

William Saliba (Francia – Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasile – Real Madrid)

Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Spagna – Athletic Club)

Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Svizzera -Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spagna – Barcellona)