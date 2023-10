Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2023, è l’ottavo trionfo: sul podio Haaland e Mbappé Leo Messi per l’ottava volta ha vinto il Pallone d’Oro 2023. L’argentino ha preceduto Haaland e Mbappé. Osimhen ottavo. Il premio femminile è stato vinto da Aitana Bonmatì.

Come ampiamente previsto Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2023. Per l'argentino è l'ottavo trionfo, record assoluto, e forse imbattibile. Sul podio con lui Mbappé e Haaland, arrivato secondo. Nella top ten anche l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che ha chiuso all'ottavo posto. Il premio femminile è stato conquistato dalla favoritissima Aitana Bonmatì, calciatrice del Barcellona e vincitrice dei Mondiali con la Spagna.

Il numero 10 dell'Argentina ha conquistato il premio per l'ottava volta (in quindici anni). Lo straordinario Mondiale vinto con in Qatar lo scorso dicembre ha inciso e non poco su questo esito. Messi ha preceduto Haaland e Mbappé. Il norvegese si è classificato secondo. Quarto De Bruyne. Osimhen è il primo tra i calciatori della Serie A, il nigeriano è ottavo.

Dopo aver conquistato il trofeo, che ha ricevuto dalle mani di David Beckham, Leo Messi ha tenuto un lungo discorso nel quale ha omaggiato anche Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 63 anni: "Vorrei ringraziare Diego, non ci sarebbe posto migliore per augurare un buon compleanno. Buon compleanno, Diego. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido coni miei compagni in Nazionale, è un dono per tutta l'Argentina".

Bellingham vince il Trofeo Kopa

A nomi si intravedeva una lotta serrata e invece ha vinto senza troppi problemi il fenomenale centrocampista del Real Madrid. Jude Bellingham, che in questa stagione sta giocando in modo fenomenale, si è imposto davanti a Camavinga, Pedri, Musiala e Gavi.

Vinicius è il vincitore del Premio Socrates

L'attaccante del Real Madrid ottiene il riconoscimento dedicato allo straordinario calciatore brasiliano in virtù del suo impegno extra-campo. Vinicius si impegna tantissimo nel sociale, ha creato una Fondazione in Brasile, con cui cerca di aiutare i bambini meno fortunati.

Aitana Bonmatì conquista il Pallone d'Oro femminile

La centrocampista del Barcellona, che ha vinto i Mondiali con la Spagna, come da pronostico, s è aggiudicata il Pallone d'Oro femminile. Bonmatì ha poi fatto uno splendido discorso, ringraziando anche tutte le altre finaliste.

Erling Haaland ha vinto il Premio Gerd Muller

L'attaccante norvegese del Manchester City era materialmente l'unico certo di aggiudicarsi un premio. Perché il Trofeo Gerd Muller viene assegnato al calciatore che segna più gol nella stagione. Haaland ha vinto la concorrenza di Kane, Messi e Lewandowski, oltre che di Mbappé, con la bellezza di 54 reti.

Il Dibu Martinez tra i fischi vince il Premio Jascin

Il portiere dell'Aston Villa vincitore dei Mondiali con l'Argentina è stato eletto miglior portiere della scorsa stagione. Le parate, in particolare quelle ai Mondiali, hanno fatto la differenza. Erano candidati pure Courtois, ter Stegen e il brasiliano Ederson, classificatosi secondo. Terzo Bounou.

La classifica finale del Pallone d'Oro 2023

1. Leo Messi

2. Erling Haaland

3. Kylian Mbappé

4. Kevin De Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius jr.

7. Julian Alvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. Ilkay Gundogan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martinez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-Jae

23. Andrey Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolò Barella

28. Randal Kolo Muani

29. Martin Odegaard

30. Ruben Dias