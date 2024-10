video suggerito

Pallone d’oro 2024, quando si assegna: data, candidati e dove vederlo in tv e streaming Lunedì 28 ottobre è tempo di Pallone d’Oro 2024. Il premio verrà consegnato a Parigi, in una cerimonia al Théâtre du Châtelet: 30 candidati, un solo vincitore (probabilmente Vinicius) con diretta esclusiva – ma gratuita – di DAZN sia per quanto riguarda la trasmissione in TV sia per lo streaming. Orario di inizio 18:45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Pediglieri

Ultimo weekend prima di conoscere il nuovo Pallone d'Oro 2024. La 68ª edizione della cerimonia di premiazione si svolgerà infatti lunedì 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi. L'evento inizierà alle ore 20.45, con collegamento televisivo a partire dalle 18.45. DAZN ha annunciato che trasmetterà gratuitamente e in esclusiva la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 in modo integrale.

Sono rimasti in 30 i candidati per il Premio e tra questi ci sono alcuni giocatori estremamente favoriti: qualche indiscrezione in anticipo ha indicato proprio Vinicius jr quale possibile vincitore 2024 mentre altri, come Lautaro Martinez, sono stati indicati tra i cinque finalisti candidati. Gli italiani? Nessuno, ma qualche presenza di calciatori che militano in Serie A c'è, come il "Toro" nerazzurro, insieme a Calhanoglu, Dovbik, Hummels. C'è invece una calcaitrice italiana per il premio femminile: si tratta di Manuela Giugliano.

Quando si assegna il Pallone d’oro 2024: data e orario della premiazione

La cerimonia di assegnazione inizierà alle ore 20.45, ma il collegamento televisivo avverrà molto prima a partire dalle 18.45 in diretta da Parigi il prossimo lunedì, 28 ottobre 2024. Un evento che vedrà spazio per altri premi. Durante la cerimonia di Parigi, infatti, oltre al Pallone d'Oro maschile e femminile, verranno assegnati anche il Trofeo Yashin (miglior portiere, con Donnarumma candidato), Trofeo Kopa (miglior giovane), Allenatore dell'anno (maschile con Ancelotti e Gasperini in lista e femminile), Club dell'anno (maschile e femminile), Trofeo Gerd Muller (capocannoniere) e Premio Socrates (opere umanitarie).

Chi sono i 30 candidati finalisti per il premio

Il Pallone d'Oro viene assegnato ogni anno da una giuria internazionale di giornalisti specializzati in base a tre criteri principali: prestazioni individuali, carattere da leader e da trascinatore; prestazioni e risultati di squadra; classe e fair play. Ecco l'elenco completo dei 30 giocatori candidati al Pallone d'Oro 2024 (in ordine alfabetico):

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia, Inter)

Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

Rúben Dias (Portogallo, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucraina, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spagna, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Mats Hummels (Germania, Borussia Dortmund/Roma)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norvegia, Arsenal)

Dani Olmo (Spagna, Lipsia / Barcelona)

Cole Palmer (Inghilterra, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germania, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Spagna, Athletic Club)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Svizzera, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Dove vedere la cerimonia del Pallone d’oro in TV e streaming

DAZN ha in esclusiva l'intero evento del Pallone d'Oro 2024 ma ha anche già annunciato che trasmetterà gratuitamente e in esclusiva l'intera cerimonia. Dunque, tutto sarà dunque visibile sia su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, che sui televisori collegabili a console di gioco PlayStation o Xbox, ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Essendo trasmessa da DAZN, la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 sarà ovviamente proposta anche in diretta streaming e anche in questo caso senza costi aggiuntivi.