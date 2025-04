video suggerito

Atletico Madrid-Barcellona dove vedere la semifinale di Coppa del Re in TV e streaming: probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona in programma stasera, mercoledì 2 aprile, è la semifinale di ritorno di Coppa del Re 2024-2025. L’incontro si potrà seguire gratuitamente in TV, ma anche in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atletico Madrid e Barcellona stasera si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. All'andata fu spettacolo puro con l'incontro terminato 4-4, e con una rimonta finale dei Colchoneros. I gol fuori casa non valgono il doppio. Dunque chi vince passa, se si pareggia si prosegue con i supplementari e i rigori nella partita che in questo mercoledì 2 aprile si terrà dalle ore 21:30 al Wanda Metropolitano. La partita si potrà seguire in diretta TV su TeleLombardia e sui canali del circuito abbinato. Streaming gratuito su Cronache di Spogliatoio. Chi passerà in finale sfiderà il Real Madrid, che si è qualificato dopo un rocambolesco 4-4 con la Real Sociedad, fuori solo dopo i tempi supplementari.

Il mese di marzo è stato disastroso per l'Atletico Madrid che è uscito dalla Champions, eliminato ai rigori dal Real Madrid, ed è di fatto anche fuori dalla lotta per il titolo della Liga. Erano vicinissime le tre grandi storiche in classifica. Ora l'Atletico è a 9 punti dal Barcellona e a 6 dal Real Madrid. I catalani come i blancos sono anche ai quarti di Champions, o meglio soprattutto. L'Atletico Madrid se vuole vincere un trofeo deve farlo in Coppa del Re, che non vince da dodici anni.

Partita: Atletico Madrid-Barcellona

Orario: 21:30

Dove: Wanda Metropolitano, Madrid

Quando: mercoledì 2 aprile 2025

Diretta TV: Telelombardia

Diretta Streaming: Telelombardia, Cronache di Spogliatoio

Competizione: Coppa del Re 2024-2025, semifinale ritorno

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere in TV e streaming la partita di semifinale tra Atletico Madrid e Barcellona? La semifinale di ritorno di Coppa del Re si terrà questa sera al Wanda Metropolitano. Calcio d'inizio alle ore 21:30. La partita tra le squadre di Simeone e Flick si potrà seguire gratuitamente in streaming su YouTube sul canale di Cronache di Spogliatoio. Inoltre Atletico-Barcellona sarà visibile in diretta TV su Telelombardia e sui canali affiliati.

Piemonte, Canale 12

Lombardia, Canale 10

Veneto, Canale 15

Trentino Alto Adige. Canale 13

Friuli Venezia Giulia, Canale 13

Emilia Romagna, Canale 12

Toscana, Canale 17

Marche, Canale 15

Abruzzo, Canale 78

Lazio, Canale 84

Campania, Canale 12

Puglia, Canale 84

Calabria, Canale 84

Sicilia, Canale 15

Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni della partita di Coppa del Re

Turnover pari a zero per i due allenatori che vogliono la finale di Coppa del Re. Solo Lewandowski poteva rifiatare con il Barcellona, ma l'assenza di Dani Olmo costringe il polacco agli straordinari. Alvarez e Griezmann con Simeone guidano l'attacco dell'Atletico Madrid.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski.