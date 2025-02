video suggerito

Sorloth segna il 4-4 di Barcellona-Atletico Madrid all'ultimo secondo: Simeone impazzisce di gioia Barcellona e Atletico Madrid hanno pareggiato 4-4 nella semifinale d'andata di Coppa del Re. Atletico sul 2-0 al 6′, poi quattro gol in fila del Barcellona, rimontato al 94′ da Sorloth.

A cura di Alessio Morra

Barcellona-Atletico Madrid è stata una partita spettacolare. Gol a raffica nella semifinale d'andata di Coppa del Re. L'Atletico dopo 6 minuti è avanti di due gol, poi remuntada dei catalani che dopo aver trovato il pari sorpassano e allungano nella ripresa quando firmano il 4-2 con Lewandowski. L'Atletico, però, non molla e tra l'84' e il 94′ realizza altri due gol. L'incontro finisce: 4-4! Simeone si scatena al momento del pari di Sorloth.

Barcellona-Atletico Madrid 4-4: che spettacolo

La Coppa del Re propone due semifinali di alto livello. Nella gara di andata all'Olimpico di Barcellona la squadra di Flick ha compiuto una rimonta strepitosa. L'Atletico al 6′ conduceva 2-0, con i gol di Alvarez e Griezmann. Il Barcellona si sveglia e si abbatte come un tifone sui Colchoneros. Pedri dà il là e accorcia, poi pari di Cubarsì, al primo gol da professionista con il Barcellona, che prima dell'intervallo passa con un gol di Martinez, che capitalizza un assist di Raphinha. Nel secondo tempo il poker lo serve Lewandowski. Ma l'Atletico non molla e con Llorente segna il gol del 4-3. Non è finita. I catalani difendono con la difesa altissima e al 94′ c'è il pari di Sorloth, con Simeone che festeggia con tutti i crismi.

Szczesny ha fatto un piccolo show

Altrettanto determinante è stato Szczesny. L'ex portiere della Juventus è stato protagonista, in primis per aver compiuto un paio di grandi interventi, ha detto di no a Griezmann e ad Alvarez. I tifosi del Barcellona, ma non solo, hanno celebrato il portiere polacco, non solo per le sue parate. Perché Szczesny ha mostrato freddezza e un pizzico di sfacciataggine al 63′ quando dopo aver ricevuto un retro passaggio si è trovato Alvarez vicinissimo, al pressing dell'argentino ha risposto con uno stop di tacco, pallone fermo e Alvarez mandato dall'altro parte, dopo averlo disorientato ha avuto il tempo di passare il pallone. Quell'immagine ha fatto il giro dei social, che hanno incensato la calma e anche la tecnica dell'ex juventino.