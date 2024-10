Quanto vale il Pallone d’Oro: com’è fatto, peso e dimensioni

video suggerito

A cura di Redazione Sport

Oggi, lunedì 28 ottobre, France Football proclamerà il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Chi erediterà il premio vinto lo scorso anno da Lionel Messi per l'ottava volta? Il favorito tra i candidati è Vinicius junior del Real Madrid, mentre proprio l'argentino e Cristiano Ronaldo (che l'anno scorso aveva espresso disappunto per il premio assegnato alla Pulce) per la prima volta non sono nemmeno indicati nella lista dei 30 candidati.

Ma quanto vale il Pallone d'Oro? Com'è fatto il prestigioso trofeo assegnato da France Football? Quanto pesa e quali sono le sue dimensioni? Va subito chiarito che c'è differenza tra valore materiale (che intende il lavoro di manifattura e la placcatura delle due semisfere saldate e con esagoni cesellati) e valore in termini di prestigio (che porta con sé anche stime notevolmente superiori).

Nel primo caso, quanto all'assemblaggio dei materiali, il Pallone d'oro vale economicamente "appena" 3 mila euro e non è realmente fatto d'oro. Ecco come viene rifinito dall'arte orafa il premio più ambito nella carriera di un calciatore.

Chi ha creato il Pallone d’Oro?

‘Le Ballon d’Or’ è prodotto da un’oreficeria parigina, la Mellerio, che esiste da oltre 500 anni. Le origini di questa famiglia sono italiane, precisamente della Val d’Ossola, che abbandonarono nel 1515: quasi cento anni dopo gli eredi di quella famiglia aprirono la Maison de Joaillerie Mellerio, che crea anche il trofeo del Roland Garros, uno dei quattro tornei dello Slam.

Come è fatto il Pallone d’Oro?

Questa oreficeria parigina ha concepito solo due disegni nella storia di questo ambito premio. Quello originale era inciso da due piccole linee su ciascun esagono del pallone, ma quel particolare creò dei problemi agli incisori condannati per plagio da un’azienda sportiva tedesca. E così dal 2003 le piccole linee sono state eliminate.

Come viene creato e lavorato il Pallone d’Oro?

Il Pallone d’Oro è costituito da due semisfere d’ottone, ottenute da due distinte piastre, saldate contemporaneamente e dalle quali si crea il pallone. L’orefice con un foro lo incastra su un piedistallo in cristallo di pirite. Il cesellatore in seguito lo riempie di cemento in polvere, una fase molto lunga (15 ore di lavoro) e delicatissima. Perché vengono riprodotte pezze e cuciture che compongono il pallone. Questa fase segue un intervento realizzato a matita su sfera liscia.

Quanto pesa e quanto vale il Pallone d’Oro?

Dopo essere passato da una lucidatrice l’orafo incide ‘France Football’ e l’anno intagliando tutte le curve delle lettere. A lavorazione conclusa viene fatta una rifinitura finale. La creazione segue con l’immersione in un bagno d’oro, passaggio che precede il montaggio sul supporto di pirite preparato da un esperto di pietre preziose. Il Pallone non è tutto oro massiccio. Il suo prezzo è di circa 3 mila euro, il peso è di 7 chili ed è molto piccolo: misura 31 centimetri di altezza, 23 di larghezza e profondità. Per realizzarlo servono 6 mesi e 100 ore di lavoro. Al momento della premiazione viene iscritto il nome del vincitore su una placca dorata fissata alla base del trofeo.