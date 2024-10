Il video che spiega perché Vinicius vincerà il Pallone d’Oro non è quello dei suoi gol in Champions

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Tre gol, rimonta del Real Madrid e prestazione maiuscola a 5 giorni dall'assegnazione del Pallone d'Oro 2024. Vinicius è stato l'autentico protagonista della notte dei Blancos che al Bernabeu hanno battuto in Champions il Borussia Dortmund rimontando il vantaggio iniziale maturato dai tedeschi che sono stati avanti 0-2 nel primo tempo. Le Merengues l'hanno ribaltata nella ripresa soprattutto grazie al carisma e alla generosità dell'attaccante brasiliano che si è sacrificato in fase di recupero, ripiegamento e in zona gol realizzando una rete a dir poco favolosa.

Il coast to coast in solitaria che ha visto poi Vinicius accentrarsi e battere Kobel con un diagonale che è valso il momentaneo 4-2 dei Blancos prima del quinto gol sempre del brasiliano, è stata l'autentica ciliegina sulla torta. Oltre ai gol infatti, sui social è diventato virale un video in particolare in cui si vede Vinicius correre senza sosta e ininterrottamente dietro a un difensore del Borussia nel tentativo di portargli via la palla. Vinicius sembra non risentire minimamente della stanchezza e alla fine la sua pressione consente al Real di recuperare la sfera.

"È raro vedere un giocatore giocare un secondo tempo come quello di Vinicius – ha detto Carlo Ancelotti a fine partita -. Gol a parte, ci ha messo energia e intensità, con un carattere straordinario. Vincerà il Pallone d'Oro non grazie alla prestazione di stasera, ma grazie a quello che ha fatto l'anno scorso".

E in effetti ciò che viene messo in evidenza nella serata di Vinicius è proprio questa gara giocata ad altissima intensità con ritmi davvero incessanti con una pressione sugli avversari invidiabile che di certo denota anche una condizione fisica di tutto rispetto. Il merito della sua grande trasformazione dopo l'arrivo di Ancelotti è tangibile. Il tecnico italiano ha infatti lavorato tanto sull'aspetto mentale – e tattico – del brasiliano che è diventato presto un valore aggiunto a una squadra già galattica di suo.

L'impressionante pressing asfissiante di Vinicius su Ryerson

Nel video in questione Vinicius rincorre Ryerson che dopo aver raccolto palla lungo l'out destro, il terzino non riesce a rilanciare quella palla che ha tra i piedi, nemmeno passarla o avere il tempo di alzare la testa per cercare la soluzione giusta. Ecco, Vinicius non concedeva al suo avversario quel tempo necessario per ragionare almeno mezzo secondo. Una pressione asfissiante che ha visto Ryerson incartarsi e lasciare che la rimessa laterale fosse del Real. Vinicius esulta come se avesse segnato un gol in una notte che potrebbe davvero aver tolto ogni dubbio su chi sarà il prossimo vincitore del Pallone d'Oro 2024.