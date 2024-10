video suggerito

Lautaro pronto a prendersi il Pallone d’Oro: “Stagione spettacolare, credo di meritarmelo” Compagni, tifosi e ct sono concordi nel dover assegnare il prossimo Pallone d’Oro a Lautaro. Il “Toro” non si tira indietro e dopo lo show dell’Argentina contro la Bolivia esce allo scoperto: “Anno strepitoso. Campione con l’Inter, capocannoniere in Copa America: sì, credo di potermelo meritare” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez da Pallone d'Oro. Lo si saprà solamente il prossimo 28 ottobre – al netto di spoiler – quando il più ambito dei trofei per un calciatore, verrà assegnato per l'edizione 2024. A detta dei suoi compagni di Nazionale e del ct Scaloni dovrebbe vincerlo l'attaccante della Selecciòn e dell'Inter che, a sua volta, ha ammesso pubblicamente di crederci: "Ho fatto un anno spettacolare, sì me lo meriterei…"

Dopo lo show con l'Argentina, Lautaro si sente più vicino al Pallone d'Oro

Un'Argentina che ha deliziato ancora una volta i palati dei propri tifosi e degli amanti del bel calcio. Lo show mostrato in campo nell'ultima uscita con i 6 gol rifilati alla Bolivia nella gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, hanno rilanciato in alto le quotazioni di Lautaro Martinez per l'imminente Pallone d'Oro 2024 che si assegnerà a fine mese. Il Toro di Avellaneda è stato autore di una ulteriore prova maiuscola, offuscata solamente dalla strepitosa serata di Sua Maestà Leo Messi autore di una tripletta e due assist. "Non voglio ancora dirlo per scaramanzia, ma sono felice ed emozionato e vedremo cosa succederà quella notte. Ma sì, analizzando la stagione fatta penso di potermelo meritare".

La stagione di Lautaro, protagonista assoluto con l'Inter e con l'Argentina

Ad evidenziare il motivo principale di questa fortissima convinzione è lo stesso Lautaro che spiega nel post gara perché dovrebbe vincere lui: "Dico sempre che il collettivo è al di sopra del singolo, ma penso che l'anno scorso ho fatto un anno spettacolare con l'Inter. Ho concluso la stagione in Italia con lo scudetto e il titolo di capocannoniere. Poi ho messo a segno i cinque gol in Copa América. Dunque la verità è che ci spero… Sarò con mia moglie alla premiazione, con lo stesso entusiasmo di sempre e vedremo cosa accadrà".

L'endorsement di Leo Messi e del ct Scaloni per Lautaro da Pallone d'Oro

Sulle ali dell'entusiasmo di quanto avvenuto contro la Bolivia i campioni del Mondo in carica hanno ovviamente perorato la causa del Toro al Pallone d'Oro. Leo Messi, che di questo premio se ne intende avendone in bacheca ben otto, è andato diretto al punto: "Lautaro? Ha avuto un anno a dir poco spettacolare, ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Chi più di lui lo merita?". Anche il ct Scaloni non ha dubbi a riguardo: "Dovrebbe vincerlo lui e spero che gli possa essere dato. Sicuramente, comunque, se non adesso, lo vincerà più tardi: il futuro è dalla sua parte".