Napoli-Real Madrid, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions Napoli-Real Madrid è la partita del Girone C di Champions, si gioca alle 21 al Maradona. Diretta tv e streaming in chiaro (solo per abbonati) su Sky Sport e Infinity+. Le ultime news sulle formazioni di Garcia e Ancelotti.

Napoli–Real Madrid è la seconda partita del Girone C di Champions visibile in tv su Sky e Infinity+.

Il Napoli ospita il Real Madrid dell'ex Ancelotti nel big match della seconda giornata del girone C di Champions League: la partita Napoli–Real Madrid si gioca oggi allo stadio "Maradona" alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 e 252) e Infinity+. Non è prevista la diretta in chiaro su Canale 5.

Azzurri e spagnoli si sfidano per la leadership della classifica: entrambe le formazioni sono prime con 3 punti dopo le vittorie dei partenopei sul Braga per 1-2 e dei blancos sull'Union Berlin (con un gol di Bellingham). L'ex Carlo Ancelotti ha recuperato anche Vinicius Junior e Alaba, che nei giorni scorsi avevano fatto temere per infortuni poi rivelatisi meno gravi del previsto. Rudi Garcia sembra aver finalmente inquadrato il gioco dei partenopei (le parole di Kvaratskhelia sono una conferma) e può contare su Osimhen che, dopo il comunicato del club sull'incidente del video di TikTok, ha messo da parte i dissapori con il tecnico.

Le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid. Garcia schiera la migliore formazione possibile puntando, giocoforza, in difesa sulla coppia Natan-Ostigard. Tridente confermato con le stelle Kvara e Osimhen. Ancelotti si affida alla squadra consolidata: Rudiger prenderà in consegna l'attaccante nigeriano, Modric sarà metronomo della mediana, in attacco è Bellingham il calciatore top del momento con il ballottaggio tra Joselu e Rodrygo a completare il reparto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Modric, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.

Napoli-Real Madrid sarà visibile in diretta TV e in chiaro solo per abbonati sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (213) oltre alla piattaforma Infinity+ di Mediaset. Non è prevista la messa in onda gratuita del match su Canale 5.

La diretta streaming di Napoli-Real Madrid sarà trasmessa (anche in questo caso solo per abbonati) su Sky Go, Infinity+ di Mediaset e NOW (servizio on-demand e a pagamento di Sky) a cui accedere utilizzando i consueti dispositivi.

Il "Maradona" accoglierà il pubblico delle grandi occasione per assistere alla sfida tra Napoli e Real Madrid. Le ultime news sulle formazioni di Garcia e Ancelotti spiegano come le due squadre arrivano nelle migliori condizioni possibili al match della seconda giornata della fase a gironi di Champions.

