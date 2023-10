La reazione dei calciatori del Real Madrid sorpresi dal terremoto a Napoli: erano tutti in hotel Nella notte anche il Real Madrid ha avvertito la scossa di terremoto che ha colpito la città di Napoli, alla vigilia della partita di Champions: i giocatori non erano a conoscenza di ciò che da giorni accade nell’area flegrea.

A cura di Ada Cotugno

La vigilia di Napoli-Real Madrid è stata piuttosto movimentata e non soltanto per il grande entusiasmo che generalmente accompagna una grande partita di Champions League. Alle 22:08 di martedì 2 ottobre la terra ha tremato ancora una volta in città a causa di un terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei che è stato avvertito distintamente in diversi quartieri. Negli ultimi giorni il fenomeno si è ripetuto diverse volte, spaventando l'intera popolazione che è ormai abituata alle scosse provocate dallo sciame sismico in area flegrea.

Il terremoto però ha colto completamente di sorpresa i giocatori e lo staff del Real Madrid che sono atterrati a Napoli nella mattinata di ieri. La squadra ha scelto di soggiornare all'Hotel Vesuvio, nei pressi del lungomare, e quasi nessuno dei giocatori aveva idea del fenomeno che da alcuni giorni sta interessando l'intera città. "Sono stati quattro secondi di vibrazioni, come se qualcuno stesse trapanando" ha detto Miguel Ángel Toribio, giornalista di Radio MARCA, rimasto completamente sorpreso dal terremoto che ha avvertito distintamente.

Poco dopo le 22 la squadra era già rientrata all'interno dell'albergo dopo la rifinitura allo Stadio Maradona quando è stata avvertita la scossa più forte: come riporta Marca i giocatori del Real Madrid si sono accorti a malapena del terremoto in corso senza realizzare immediatamente la situazione, dato che nella zona del lungomare si è sentito di meno rispetto ad altre zone della città. I giocatori poi non erano a conoscenza della situazione che da giorni interessa l'area flegrea.

Diversa è stata l'esperienza di alcuni giornalisti spagnoli al seguito della squadra, come nel caso dell'inviato di Cadena COPE Manolo Lama, rimasto impressionato dal movimento del terreno. Nonostante la scossa la partita di questa sera si svolgerà regolarmente, così come sottolineato da tutti i media di Madrid catturati dall'inusuale fenomeno che ha caratterizzato la vigilia della sfida di Champions League.