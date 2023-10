Campi Flegrei, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 alle 22,08: gente in strada anche a Napoli

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei è stata registrata oggi, lunedì 2 ottobre 2023, alle ore 22,08 avvertita anche a Napoli. La scossa è avvenuta a una profondità attualmente stimata di 2,6 chilometri. Avvertita distintamente nei comuni dell'area flegrea e nei quartieri di Napoli, anche del centro storico, nonché dei quartieri di Bagnoli, Pianura, Agnano, Fuorigrotta, Vomero, Arenella, Rione Alto. L'epicentro, secondo le prime informazioni, sarebbe nella zona di Pozzuoli, nei pressi di Agnano Pisciarelli. A Napoli si registrano danni e crolli di calcinacci nella zona di Agnano, molto vicina all'epicentro del sisma.

Molte persone hanno lasciato i propri appartamenti e sono scese in strada sia Pozzuoli che nei comuni dell'area flegrea, che nei quartieri occidentali di Napoli, come Fuorigrotta. La scossa è stata avvertita anche a grande distanza, fino a Casalnuovo. La scossa è stata seguita da una serie di sismi, la cui magnitudo è ancora da definire.

Il Comune di Pozzuoli: "

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli che:

a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md=4.0± 0.3.L’evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=4.0± 0.3.