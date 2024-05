video suggerito

Incidente a Marigliano, moto si schianta contro palo: morta la donna alla guida Una 46enne di Scisciano è deceduta nel pomeriggio in un incidente in via Ponte dei Cani; sarebbe morta sul colpo. Indagini dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e sarebbe finita violentemente contro un palo della luce, l'impatto non le avrebbe lasciato scampo: dinamica al vaglio degli inquirenti per la morte di una 46enne di Scisciano, deceduta nel pomeriggio di oggi, 14 maggio. L'incidente è avvenuto a Marigliano, in provincia di Napoli, le indagini sono affidate ai carabinieri.

La donna era da sola in moto, stava percorrendo via Ponte dei Cani quando, all'altezza del civico 99, il veicolo sarebbe uscito fuori strada; non è chiaro se a causare la perdita di controllo siano state le condizioni dell'asfalto o una brusca manovra da parte della conducente. La moto, ormai ingovernabile, sarebbe quindi finita contro un palo della luce al margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Marigliano; inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, la donna è probabilmente morta sul colpo. La salma verrà portata in obitorio per l'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni; la motocicletta è stata sequestrata per accertamenti tecnici.