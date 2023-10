Napoli-Real Madrid si gioca. Sopralluogo allo stadio dopo il terremoto: nessuna criticità Stasera la partita Napoli-Real Madrid in programma allo Stadio Maradona alle ore 21. L’evento sportivo resta confermato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sopralluoghi dei tecnici della Protezione Civile allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 di ieri sera, avvenuta alle 22,08. Dalle verifiche non sono stati rilevati danni alla struttura, per questo motivo la partita di stasera Napoli-Real Madrid, valida per la Champions League, in programma per questa sera alle ore 21,00, nell'impianto sportivo di Fuorigrotta, salvo diverse indicazioni che dovessero arrivare dalla Prefettura, questa sera si giocherà.

I tecnici della Protezione Civile allo Stadio Maradona

Dal sopralluogo effettuato allo stadio Maradona, spiega il Comune in una nota, con l'assessore Edoardo Cosenza, responsabile per la giunta Manfredi della Protezione Civile di Napoli, non sono emerse criticità. Anche la Napoli Servizi che effettua piccoli interventi di riparazione per conto del Comune, anche al Maradona, non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento dall'amministrazione. Controlli sono stati eseguiti dai tecnici nella zona di Fuorigrotta-Bagnoli. Nessun danno rilevato dai sopralluoghi in Via Catone, via Russolillo e via G.B. Marino.

Ad Agnano sgomberate due famiglie

In Via Augusto Righi ad Agnano sgomberate due famiglie in un edificio composto di sei immobili: su diffida della Protezione Civile per due è stata ordinata l’impraticabilità parziale, per due il monitoraggio e per altri due l’impraticabilità totale con sgombero dei due nuclei familiari residenti. A supportare il lavoro della Protezione Civile sono state attivate nella notte anche due associazioni di volontariato che operano nell’area Fuorigrotta Bagnoli. Al momento ulteriori verifiche sono in corso al Rione Lauro.