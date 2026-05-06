Oggi a Napoli non ci sono taxi: sciopero selvaggio dopo la protesta di ieri

Brutta sorpresa per i napoletani e per i tanti turisti che oggi, mercoledì 6 maggio, avrebbero voluto chiamare o salire su un taxi per spostarsi in città: delle auto bianche nessuna traccia. Né alla stazione, aeroporto, porto e nemmeno negli stalli più affollati della città, Santa Lucia, Vomero, Fuorigrotta, eccetera. «Assemblea spontanea» è stata definita, altro non è che uno sciopero selvaggio dopo la protesta, legittima, di ieri, conclusasi però con episodi di tensione nei confronti della Polizia Locale di Napoli. I tassisti di Napoli ce l'hanno con il sindaco Gaetano Manfredi, con l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza, con il capo della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito.

Lamentano la scarsità di controlli contro gli abusivi, quelli che per 10, massimo 15 euro, trasportano persone ovunque in città, in spregio ovviamente ad ogni sicurezza e normativa e ce l'hanno pure coi mancati controlli nei confronti degli Ncc, le vetture di Noleggio con conducente, sempre più usate dai turisti ,stile Uber, altra sigla odiatissima dai taxi partenopei ma che a Napoli, di fatto, non esiste.