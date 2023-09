Il Napoli cala il poker all’Udinese nel segno di Osimhen e Kvara: ritorno al gol e show al Maradona Il Napoli torna alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Bologna. La squadra di Rudi Garcia ritrova il sorriso battendo 4-1 l’Udinese al Maradona. Una vittoria importante per gli azzurri dopo il caso Osimhen che ha scosso le ultime ore.

Il Napoli torna alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Bologna. La squadra di Rudi Garcia ritrova il sorriso battendo 4-1 l'Udinese al Maradona. Una vittoria importante per gli azzurri dopo il caso Osimhen che ha scosso le ultime ore. Dopo Zielinski su rigore è stato proprio il nigeriano a segnare trovando la rete che mancava da tre giornate. Poco nella ripresa Kvaratskhelia fa tris dopo aver colpito due pali. Nel finale il georgiano serve anche l'assist per il definitivo poker segnato da Simeone di testa. Nel mezzo una magia di Samardzic che regala all'Udinese e alla Serie A una perla di rara fattura.

Il rigore calciato da Zielinski che ha sbloccato il risultato.

Il primo tempo al Maradona termina con i gol di Zielinski e Osimhen

Nel primo tempo di Napoli-Udinese tutti gli occhi erano incollati inevitabilmente su Victor Osimhen dopo le vicende che l'hanno visto protagonista la scorsa notte e nelle prime ore di questo pomeriggio. Il nigeriano è subito protagonista dei primi 45 minuti con incursioni e azioni importanti costruite dalla squadra di Rudi Garcia (fischiato dal pubblico ndr). Ma soprattutto Osimhen decide di lasciare a Zielinski la battuta del calcio di rigore assegnato dall'arbitro per fallo su Kvara. Il polacco realizza la rete e sblocca il risultato al Maradona.

Poco dopo è proprio Osimhen a realizzare la rete del raddoppio. Politano con un bel pallone imbuca per il nigeriano che controlla col destro e non sbaglia davanti al portiere. L'attaccante azzurro corre in panchina a festeggiare abbracciando Lindstrom lanciando solo uno sguardo a Rudi Garcia. Il Napoli prima della chiusura della prima frazione ha ancora la possibilità di segnare ma senza successo. Anzi, a provarci è l'Udinese con Lovric che prova una conclusione su schema da punizione laterale: la palla gira ma non trova di poco lo specchio.

L’esultanza del Napoli dopo il gol di Kvara.

Kvara si prende la scena nella ripresa e c'è gloria per Simeone: magia di Samardzic

Nel secondo tempo il Napoli si ripresenta in campo in modo arrembante. Filtrante di Lobotka per Osimhen che si allunga e calcia in diagonale col destro, palla di un soffio a lato. Il Napoli di Garcia non si arrende e va vicino al tris: palla alta sulla sinistra per l'inserimento di Kvaratskhelia che calcia al volo e colpisce il palo. L'Udinese è tramortita e mentre Garcia sostituisce Osimhen al minuto 60, il georgiano colpisce un altro palo calciando con un destro a giro verso la porta di Silvestri ma senza trovare la rete.

Urla disperate del 77 azzurro che dopo pochi minuti però vedrà premiati i propri sforzi. Il giocatore recupera palla, scavetto strepitoso a superare il portiere e poi rete a porta vuota. Una rete che fa esplodere il Maradona dato che è anche la sua prima in questa stagione. L'Udinese prova a restare in partita e segna con un gol strepitoso di Samardzic capace da solo di prendersi la scena. Il giocatore dei friulani passa in mezzo a tre avversari, scambia con Success, salta Di Lorenzo prima e Natan poi con una finta prima del destro vincente che si insacca alle spalle di Meret. Partita finita? Neanche per sogno dato che Simeone di testa su assist dello scatenato Kvara segnerà la rete del definitivo 4-1.