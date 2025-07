La mossa di Osimhen per non presentarsi al raduno del Napoli: il club azzurro riceve un certificato

Victor Osimhen ha inviato un certificato medico di malattia per non presentarsi al raduno del Napoli. L’attaccante nigeriano è sempre più vicino al Galatasaray e dunque ha preferito non presentarsi.

Victor Osimhen non c'era al raduno del Napoli che si è tenuto quest'oggi e che ha dato il via alla nuova stagione degli azzurri campioni d'Italia in carica. L'attaccante nigeriano è finito nel mezzo di una grossa operazione di mercato tra il club partenopeo e il Galatasaray che però ancora non si è sbloccata. La cifra da 75 milioni di euro richiesta dalla proprietà azzurra ha trovato il parere positivo dei turchi che però stanno trattando i termini di pagamento di questa cifra. Sul piatto, la richiesta del Napoli è quella di ricevere subito 40 milioni e gli altri 35 a rate ma con le giuste garanzie.

Osimhen durante l’ultimo ritiro del Napoli da separato in casa.

La chiusura dell'affare può sbloccare le altre operazioni, due di fatto già definite, come quelle che portano ai nomi di Lang e Beukema. In questo scenario era dunque prevedibile che in qualche modo Osimhen non si sarebbe presentato a Napoli per il raduno e infatti i partenopei hanno ricevuto un certificato medico di malattia che di fatto "giustifica" la sua assenza. È facile immaginare però come questa sia stata una mossa proprio per attendere la chiusura dell'affare che sarebbe vicino alla definizione.

La nota del Napoli sul certificato medico di Osimhen

La conferma ufficiale di quanto accaduto con Osimhen e l'invio del certificato, è arrivata proprio attraverso una nota ufficiale del Napoli. "Comincia ufficialmente la stagione dei campioni di Italia. Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico".

Osimhen con la maglia del Galatasaray.

Cosa manca al Napoli per chiudere l'affare Osimhen col Galatasaray

Il Napoli e il Galatasaray stanno cercando di chiudere questo affare da 75 milioni di euro. Una cifra importante che però i turchi stanno cercando di "alleggerire" in qualche modo facendo leva su un pagamento a rate. I due club sembrano d'accordo sul pagamento in un'unica trance di 40 milioni di euro e poi i restanti 35 a rate. Pare però che Aurelio De Laurentiis voglia l’intero pagamento della doppia rata da 35 milioni entro il 2026 chiedendo anche l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante. Sono ore cruciali e i due club sono costantemente in contatto per cercare di chiudere questi ultimi dettagli dell'operazione.