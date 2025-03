Napoli-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Napoli–Milan è la partita clou della 30ª giornata di Serie A che torna dopo la pausa per le nazionali. Si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Maradona che si annuncia tutto esaurito. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati su Dazn e Dazn 1. Non è prevista diretta in chiaro gratuita, come già accaduto in altre occasioni.

Napoli-Milan è un match che vale punti pesanti: da scudetto per i partenopei, che andranno in campo conoscendo già il risultato dell'Inter capolista (impegnata alle 18 in casa contro l'Udinese) e dell'Atalanta (terza a -3 dai campani e di scena al Franchi con la Fiorentina); da zona Europa per i rossoneri che, fermi a quota 47, sono staccati di ben 6 lunghezze dal quarto posto Champions.

La squadra di Antonio Conte è reduce dal pareggio (0-0) a Venezia, risultato che ha frenato ulteriormente la rincorsa al titolo tricolore lasciando spazio all'Inter (ora avanti a +3 grazie anche al successo a Bergamo sull'Atalanta). Quella di Sergio Conceiçao ha dato segnali di ripresa battendo il Como 2-1 ma la situazione resta difficile. All'andata a San Siro finì 0-2 con reti di Lukaku e Kvaratskhelia, la cui assenza (è stato ceduto al Psg a gennaio) ha sfibrato equilibrio, risorse e alternative tattiche.

Napoli-Milan, dove vederla in diretta tv

Napoli-Milan è esclusiva Dazn e sarà visibile solo dagli utenti abbonati a partire dalle ore 20:45 anche su Dazn 1 (canale 214 di Sky per coloro che hanno pagato l'attivazione del servizio). La telecronaca della partita è di Pierluigi Pardo, che ha al suo fianco per il commento tecnico Andrea Stramaccioni. Per vedere la partita in diretta tv lo si può fare attraverso la app su Smart tv oppure utilizzare dispositivi compatibili come Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console come PlayStation e XBox.

Dove vedere in diretta streaming Napoli-Milan

Napoli-Milan sarà trasmessa anche in diretta streaming, ma sempre e solo su Dazn, che si attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Non c'è possibilità di vederla anche su NOW oppure attraverso Sky Go.

Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Spinazzola, Olivera, Neres, Raspadori e Anguissa i quattro nomi oggetto di riflessione da parte di Conte relativamente alla formazione del Napoli da schierare contro il Milan. Il tecnico è orientato a proporre gli azzurri col 3-5-2: Meret in porta; difesa a tre con Rrahmani, Di Lorenzo e Buongiorno; Politano e Spinazzola esterni di centrocampo (Olivera è rientrato per ultimo dal ritiro con l'Uruguay); a centrocampo oltre Lobotka e McTominay è ballottaggio Gilmour-Anguissa, con lo scozzese in vantaggio. In attacco fiducia a Lukaku-Raspadori, con Neres pronto a subentrare.

Quanto ai rossoneri, Conceiçao non cambia molto rispetto alla formazione che ha superato il Lecce. Tra i pali Maignan. In difesa Thiaw e Gabbia centrali, Walker e Theo Hernandez esterni. A centrocampo Fofana accanto a Bondo, Reijnders nel tridente dei trequatisti con Pulisic e Leao larghi alle spalle di Gimenez.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao